Aad de Mos adviseert Feyenoord nú te cashen: 'Als je voor hem de hoofdprijs kunt pakken...'

Aad de Mos adviseert Feyenoord om komende zomer te cashen als een club 'de hoofdprijs' wil betalen voor . In de podcast Twee Viertje met Aad van SoccerNews bespreekt de trainer in ruste de gevolgen van de komst van Eredivisietopscorer naar Rotterdam-Zuid.

Feyenoord is er op tijd bij en is nú al bezig om de komst van Steijn af te ronden. De topscorer van de Eredivisie komt voor een recordbedrag over van FC Twente en voegt scorend vermogen toe aan het middenveld van trainer Robin van Persie. In die linie kan het nog weleens dringen worden om een plek in de basis, gezien de aanwezigheid van spelers als Milambo, Jakub Moder, Calvin Stengs, In-beom Hwang, Quinten Timber, Oussama Targhalline, Ramiz Zerrouki, de terugkeer van momenteel verhuurde spelers Thomas van den Belt, Gjivai Zechiël en Ezequiel Bullaude én de verregaande interesse van Feyenoord in FC Groningen-parel Luciano Valente.

De Mos krijgt de vraag of de komst van Steijn ten koste zal gaan van Milambo, óf dat het duo ook samen op het middenveld zou kunnen spelen. Dat laatste is zeker het geval, denkt de oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en KV Mechelen: "Die kunnen naar mijn idee heel goed samenspelen." Toch zou hij Feyenoord adviseren om afscheid te nemen van Milambo, als de juiste kans zich voordoet: "Op het moment dat je voor Milambo de hoofdprijs kunt pakken, dan moet je dat maar doen. Op basis van die twee goals die hij heeft gemaakt tegen Benfica, er zijn altijd clubs die daar prat op gaan."

'Als ik de zaakwaarnemer van Milambo was, dan zou ik zeggen...'

Een vertrek uit De Kuip zou voor Milambo zelf echter niet per se de beste optie zijn, zo denkt De Mos. "Als ik die jongen zelf was, of ik zou de zaakwaarnemer van Milambo zijn, dan zou ik zeggen: blijf bij Feyenoord, ga je twee of drie jaar ontwikkelen tot je 150 wedstrijden hebt gespeeld, dan gaan we daarna verder kijken. Het ligt ook een klein beetje aan de zaakwaarnemers, of ze snel willen cashen voor een jonge speler, en wat de mogelijkheden wat betreft doorontwikkelen in de ogen van Van Persie zijn. Maar ik denk dat hij goed samen kan spelen met Steijn, met een goede verdedigende middenvelder erachter kun je alle kanten op", doceert De Mos.

Eerder deze week bracht 1908.nl naar buiten dat Milambo in de concrete belangstelling van Brentford staat. De werkgever van Mark Flekken en Sepp van den Berg staat op dit moment elfde in de Premier League, Milambo zou Brenford inmiddels op de hoogte hebben gebracht van zijn persoonlijke eisen. Ook Feyenoord zou al weten van de belangstelling en begin mei 'een miljoenenbod' uit Engeland verwachten. Het contract van Milambo bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2027.

