Priske ziet verwachting uitkomen met prachtig doelpunt bij Feyenoord - Willem II

heeft op prachtige wijze de score geopend in de wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II. De middenvelder plaatste de bal in de vrije linkerbovenhoek, toen de bal plots voor zijn voeten belandde in het strafschopgebied.

In de twaalfde minuut leverde Marcos López een voorzet richting de tweede paal. Bart Nieuwkoop probeerde binnen te koppen, maar daar stak Runar Sigurgeirsson een stokje voor. Vervolgens mislukte een omhaal van Santiago Giménez en nam Milambo de bal met succes uit de lucht.

Het was voor de negentienjarige middenvelder zijn tweede doelpunt in de Eredivisie, nadat hij op 21 oktober 2023 al scoorde tegen Vitesse (4-0 zege). Milambo kreeg tegen Willem II de voorkeur boven Gjivai Zechiël.

Trainer Brian Priske, die zichtbaar genoeg van het doelpunt, zei vóór de wedstrijd al dat hij op een aanvallende bijdrage van Milambo hoopte. “Milambo heeft een goede voorbereiding gehad en goede wedstrijden gespeeld. Het was een moeilijke beslissing om hem tegen PSV op de bank te zetten. Toen koos ik voor Zechiël, maar nu denk ik dat Milambo juist goed kan helpen in de aanval. We moeten een compacte tegenstander met vijf verdedigers doorbreken, en daarbij kan Milambo helpen”, zei Priske bij ESPN.

Feyenoord 1-0 up what a finish from Milambo.



pic.twitter.com/CvZXh6SzAs — C (@66Analysis) August 10, 2024

