Quinten Timber komt met update over herstel: 'Ik hoop...'

hoopt 'ergens in de zomer' terug te keren van de zware knieblessure die hij opliep in het Champions League-treffen met AC Milan. De middenvelder, en aanvoerder van Feyenoord, stelt dat het herstel van zijn knie goed gaat.

Timber moest zich tijdens het duel met AC Milan in de tweede helft noodgedwongen laten vervangen vanwege een knieblessure. De aanvoerder van Feyenoord kwam na een hoge sprong lelijk terecht op zijn linkerbeen en greep meteen naar zijn knie. Hij speelde in eerste instantie nog wel door, maar vroeg een kwartier voor het einde alsnog om een wissel. Een kleine week later werd duidelijk dat Timber een blessure heeft opgelopen aan de buitenband van zijn knie en daar aan is geopereerd. Daardoor is de captain de rest van het seizoen uit de running bij Feyenoord.

De middenvelder is nu ruim twee maanden bezig met herstellen en is optimistisch over zijn herstel. "Het gaat met mij en mijn knie goed. Ik zit er goed in, met mijn knie gaat het ook best wel goed. Het gaat natuurlijk nog wel even duren”, aldus Timber in de podcast De Klank van Feyenoord.

Timber wist dat 'goed fout was'

Timber wil snel terugkeren

