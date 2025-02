Meer drama voor Feyenoord: sterspeler mist restant van het seizoen

zal dit seizoen niet meer in actie komen voor Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De aanvoerder van de Rotterdammers heeft een blessure opgelopen aan de buitenband van zijn knie en is daar inmiddels aan geopereerd.

Timber liep vorige week in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan (1-0) een blessure op aan zijn linkerknie. Na ruim een uur spelen probeerde de aanvoerder van Feyenoord een diepe bal door de lucht te controleren, maar hij kon er niet bij. Bij het landen klapte zijn knie de verkeerde kant op dubbel, waarna de reactie van de geblesseerde Calvin Stengs op de tribune boekdelen sprak. Hoewel Timber nog wel een kwartier doorspeelde, is de vrees voor een ernstige blessure werkelijkheid geworden.

Feyenoord deelde eerder op maandag de lijst met spelers die afreizen naar Milaan voor de return tegen AC Milan in de Champions League, waarop Timber al ontbrak. Ook de wedstrijd van afgelopen weekend bij NAC Breda (0-0) moest hij overslaan. Inmiddels heeft Feyenoord duidelijk gemaakt dat de aanvoerder de rest van het seizoen zal moeten missen met een blessure aan de buitenband van zijn knie. Daar is de middenvelder inmiddels aan geopereerd.

Vijfde speler zet streep door restant seizoen

Voor Feyenoord is Timber alweer de vijfde speler die het restant van het seizoen zal moeten missen. Eerder op de dag werd dezelfde boodschap gegeven over Bart Nieuwkoop, terwijl ook van Jordan Lotomba, Justin Bijlow en Chris-Kévin Nadje al duidelijk was dat zij niet meer zouden spelen deze voetbaljaargang.

