'Premier League-club probeerde transfer Giménez op laatste moment te kapen, maar kreeg nul op rekest'

Tottenham Hotspur heeft geprobeerd in de laatste dagen van de transfermarkt binnen te halen en daarmee AC Milan af te troeven, meldt Calciomercato. De Mexicaan wilde Feyenoord echter alleen inruilen voor i Rossoneri en wimpelde zodoende de Londense interesse af.

Giménez maakte in de winter voor 35 miljoen euro de overstap van Rotterdam naar Milaan en begon sterk. De spits scoorde in de beide Serie A-duels die hij speelde en was daarmee meteen belangrijk. Empoli-uit werd met 0-2 gewonnen en tegen Hellas Verona in eigen huis (1-0) was de Mexicaan zelfs de matchwinner. In de gewonnen bekerwedstrijd tegen AS Roma (3-1) gaf Giménez een assist.

Een mooi begin voor Giménez bij Milan, maar volgens Calciomercato had hij ook voor een Premier League-avontuur kunnen kiezen. Tottenham Hotspur zou zich vlak voor het sluiten van de markt nog gemeld hebben voor de spits, maar liep daarbij een blauwtje. Giménez was als kind al fan van Milan en zou zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta gevraagd hebben er alles aan te doen om de deal met i Rossoneri rond te krijgen. Hij zou immers al beloofd hebben te komen aan Zlatan Ibrahimovic, clublegende voor AC Milan en adviseur voor het bedrijf Red Bird, dat grotendeels eigenaar is van de club. Tottenham schakelde door en huurde Mathys Tel van Bayern München.

Dinsdagavond speelt Giménez met Milan de return in de tussenronde van de Champions League tegen Feyenoord. Na de 1-0 verliespartij in De Kuip wordt de terugwedstrijd een uitdaging voor de aanvaller, die zijn eerste doelpunt in het miljardenbal voor de club nog moet maken. Mocht hij dat voor elkaar krijgen, zal hij niet juichen tegen zijn oude club, vertelde hij Milan News.

