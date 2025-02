Officieel: Giménez verlaat Feyenoord na 2,5 jaar en tekent bij AC Milan

heeft zijn overstap van Feyenoord naar AC Milan afgerond, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. De Mexicaan neemt zodoende na 2,5 jaar afscheid van Feyenoord. In Italië tekent de spits een contract tot de zomer van 2029.

In de laatste dagen van de transferperiode is het ineens hard gegaan rondom Giménez. De Mexicaanse spits stond al langer in de belangstelling van Milan, maar de Italianen wilden lange tijd niet voldoen aan de eisen van Feyenoord. De Rotterdammers wilden de goaltjesdief niet zomaar laten gaan, maar zijn in de slotfase van de transferperiode toch overstag gegaan. Volgens Fabrizio Romano maken de Rossoneri een bedrag van zo'n 35 miljoen euro over naar De Kuip, inclusief bonussen. Daarnaast zou Feyenoord ook een doorverkooppercentage van tien procent hebben bedongen.

Giménez kwan in de zomer van 2022 voor een bedrag van zes miljoen euro over van het Mexicaanse Cruz Azul. In De Kuip moest hij het in eerste instantie vooral doen met invalbeurten, aangezien Danilo de voorkeur kreeg van toenmalig trainer Arne Slot, maar na een halfjaar wist hij de concurrentiestrijd met de Braziliaan te beslissen. In totaal kwam Giménez in Rotterdamse dienst 105 duels in actie, waarin hij 65 keer het net wist te vinden. Ook stelde hij veertien keer een ploeggenoot in staat te scoren. Met Feyenoord wist de Mexicaan alle Nederlandse prijzen te winnen. In zijn eerste seizoen werd hij direct landskampioen, waarna vorig jaar de KNVB Beker volgde. Begin dit seizoen legde Feyenoord ten koste van PSV beslag op de Johan Cruijff Schaal.

Snelle terugkeer in De Kuip

Hoewel Giménez nu dus officieel is vertrokken bij Feyenoord, zal het Legioen hun publiekslieveling binnenkort nog een keer in De Kuip aan het werk kunnen zien. De Rotterdammers zijn namelijk aan AC Milan gekoppeld in de tussenronde van de Champions League. Op woensdag 12 februari staat de terugkeer van de Mexicaan in Rotterdam al op het programma, terwijl Feyenoord een week later naar Italië afreist.

Transfer komt Feyenoord slecht uit

Waar Feyenoord het record voor een uitgaande transfer breekt met de verkoop van Giménez, komt het Brian Priske heel slecht uit dat de Mexicaan vertrekt. In negentien wedstrijden dit seizoen vond de aanvaller zestien keer het net, terwijl de rest van het elftal de laatste maanden juist moeite heeft om tot scoren te komen. Voor de Deense trainer, die onder flinke druk staat bij Feyenoord, zal de lastige taak om de achterstand van twaalf punten op nummer twee Ajax nog goed te maken daarmee nog meer worden bemoeilijkt.

