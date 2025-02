Rijnmond onthult hoogte van doorverkoopclausule van Feyenoord bij transfer Giménez

Feyenoord kan in de toekomst nog een aardig bedrag tegemoet zien als wordt verkocht door AC Milan. Volgens Dennis Kranenburg van Rijnmond hebben de Rotterdammers een doorverkooppercentage van tien procent bedongen in de deal.

Zaterdagochtend kwam naar buiten dat Giménez nu echt gaat vertrekken bij Feyenoord. De Mexicaan doet al niet meer mee in De Klassieker van zondagmiddag en reist al af naar Italië om zijn transfer naar de aanstaande Champions League-tegenstander van de Rotterdammers af te ronden. Fabrizio Romano sprak van een totaalplaatje van 35 miljoen euro inclusief bonussen, met daarbovenop een doorverkooppercentage.

Kranenburg weet meer over de deal, wat hij zaterdagmiddag deelt op X. De clubwatcher van Rijmond weet dat Feyenoord een vast bedrag van 32 miljoen ontvangt van AC Milan, dat door middel van bonussen nog met drie miljoen euro kan oplopen. “Daarnaast heeft Feyenoord een doorverkoopclausule van tien procent bedongen.”

De verwachting is dat Giménez spoedig gepresenteerd zal worden als speler van AC Milan. Daar gaat hij naar verluidt een contract tekenen tot de zomer van 2029. De Mexicaanse spits keert dan al vrij snel weer terug in De Kuip, wanneer beide clubs het op 12 februari tegen elkaar opnemen in de tussenronde van de Champions League.

Volgens bronnen dichtbij de transfer van #Gimenez betaalt #ACMilan 32 miljoen euro aan #Feyenoord en bevat de deal 3 miljoen aan bonussen, waardoor het bedrag op 35 miljoen uit kan komen. Daarnaast heeft Feyenoord een doorverkoopclausule van 10% bedongen. — Dennis Kranenburg (@kranenburg1) February 1, 2025

