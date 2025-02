Hoofdbrekens voor Farioli in aanloop naar Klassieker: Ajax-debuut lonkt voor toptalent

De kans bestaat dat zondag in De Klassieker tegen Feyenoord zijn debuut gaat maken in het eerste elftal van Ajax. De achttienjarige buitenspeler meldde zich zaterdag op de afsluitende training van de Amsterdammers en behoort bovendien tot de wedstrijdselectie van trainer Francesco Farioli.

De Italiaanse oefenmeester staat een heuse puzzel te wachten op de linkerflank in de kraker in de eigen Johan Cruijff ArenA. Farioli heeft namelijk geen spelers voor de linksbuitenpositie tot zijn beschikking. Zo raakte Mika Godts tegen Fenerbahçe geblesseerd, staat Chuba Akpom voor een vertrek naar Lille OSC en kon de vrijdag aangetrokken Oliver Edvardsen niet op tijd worden ingeschreven.

Bounida beschikt bij Ajax over een aflopend contract, dat de Amsterdammers graag willen verlengen. Het verschil tussen vraag en aanbod lijkt vooralsnog echter te groot. Door de Belgisch jeugdinternational nu bij de selectie te halen spreekt Ajax de waardering uit naar het pas achttienjarige talent.

Ajax nam het Belgische toptalent in de zomer van 2022 over van Anderlecht. Hij doorliep vervolgens enkele jeugdelftallen van Ajax, alvorens hij in de laatste weken van 2024 de kans kreeg om zichzelf te laten zien in de Keuken Kampioen Divisie. En dat deed hij. Bounida maakte op 9 december zijn debuut voor Jong Ajax in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Hij viel weliswaar pas vlak voor tijd in, maar was direct trefzeker. Een paar dagen later was hij ook op bezoek bij TOP Oss als invaller trefzeker. Scoren deed hij ook in de eerste twee competitieduels na de jaarwisseling. Hij had zowel tegen Jong AZ als Jong PSV een basisplaats en beide keren was het raak.

Ajax wil Bounida definitief laten aansluiten bij eerste elftal

De Amsterdamse club is volgens Voetbal International voornemens om Bounida met ingang van komend seizoen definitief aan te laten sluiten bij Ajax 1. Het is nog maar de vraag of de jongeling dan nog onder contract staat in Amsterdam. Bovendien is de kans groot dat Bounida deze transferperiode nog vertrekt uit de hoofdstad.

Rayane Bounida traint mee vandaag bij #Ajax 1. Ook Oliver Edvardsen van de partij. Geen Chuba Akpom. pic.twitter.com/UrZL5P8sQm — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) February 1, 2025

