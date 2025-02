Ajax-fans richten zich massaal tot Jordan Henderson op training

kan zaterdagmiddag rekenen op de steun van een groep Ajax-supporters. De middenvelder werd de afgelopen dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar AS Monaco, maar de supporters van de Amsterdammers hopen op een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA, zo blijkt uit beelden van de laatste training voorafgaand aan De Klassieker.

Henderson hield de gemoederen deze week flink bezig. Afgelopen donderdag verschenen de eerste geruchten over een transfer naar Monaco, vlak voor de Europa League-wedstrijd tegen Galatasaray. Het gedrag van Henderson tijdens dat duel deed behoorlijk wat stof opwaaien. De middenvelder droeg voorafgaand aan de wedstrijd zijn aanvoerdersband over aan Remko Pasveer en vierde doelpunten niet mee.

Na overleg met technisch directeur Alex Kroes zou Henderson zijn bijgedraaid, totdat er vandaag (zaterdag) opnieuw geruchten opdoken over een winterse transfer. De Engelsman was echter gewoon aanwezig op de training van de Amsterdammers. Omdat Ajax voor de laatste keer trainde in aanloop naar De Klassieker tegen Feyenoord, waren er ook veel fans aanwezig op De Toekomst.

De Amsterdammers zorgden voor veel sfeer tijdens de training, maar richtten zich ook tot hun aanvoerder. Toen de spelers de fans kwamen bedanken, werd de naam van Henderson luidkeels gescandeerd. Op beelden van Lentin Goodijk was te zien hoe Henderson 'gewoon' voorop liep tijdens het bedankrondje.

🚨 - Jordan Henderson receiving support from the fans! [@ajaxlife] pic.twitter.com/ne5DbxmGBl — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) February 1, 2025 Jordan Henderson liep overigens ‘gewoon’ voorop als captain. Werd net nog even toegezongen na een kort praatje met de fans. In totaal waren er 5200 supporters van #Ajax vanmiddag. pic.twitter.com/MK4sFp8FNp — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) February 1, 2025

