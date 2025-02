Leonne Stentler komt met zeer pijnlijke benaming voor Klassieker tussen Ajax en Feyenoord

Leonne Stentler heeft geen hoge verwachtingen van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, die voor zondagmiddag op het programma staat in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de analist van NOS Studio Sport is deze editie van de ontmoeting tussen de aartsrivalen ‘een beetje de lamme tegen de blinde’.

Zowel Ajax als Feyenoord heeft in de aanloop naar de tweede Klassieker van dit seizoen twee gezichten laten zien. De Rotterdammers boekten anderhalve week geleden nog een sensationele 3-0 overwinning op Bayern München, maar gingen er woensdagavond hard af tegen LOSC Lille (6-1). Ajax leed daarentegen een even pijnlijke als beschamende nederlaag bij FC RFS (1-0), maar boekte twee dagen geleden een knappe zege op Galatasaray (2-1) en bezorgde de Turkse grootmacht daarmee de eerste verliespartij van deze jaargang.

“Ik denk wel een beetje de lamme tegen de blinde toch?”, zo reageerde Stentler vrijdagavond in het programma NOS Studio Sport Eredivisie dan ook op de vraag wat voor wedstrijd ze zondagmiddag verwacht in Amsterdam. Presentator Henry Schut kon zich daar wel in vinden. “Die woorden schoten ook door mijn hoofd, maar is het de lamme tegen de blinde die dan ineens wel weer minder kreukel lopen en weer kunnen zien? Want dat gebeurt soms bij beide ploegen”, zo stelde Schut een vervolgvraag aan Stentler. Dat sloot de voormalig profvoetbalster inderdaad niet uit. “Feyenoord heeft natuurlijk vooral dat je de ene week denkt: jemig, wat is dit fantastisch. En de week erna is het dramatisch”, zo klonk het.

Ajax won al in De Kuip

Stentler moest daarbij terugdenken aan de eerste Klassieker van dit seizoen. Feyenoord was op voorhand de (grote) favoriet voor de winst. De formatie van coach Brian Priske was immers bezig aan een uitstekende reeks. Feyenoord boekte een week voor De Klassieker tegen Ajax nog een indrukwekkende 1-3 zege bij Benfica en was een paar dagen later ook te sterk voor FC Utrecht. Ajax legde daarentegen de ene na povere wedstrijd op de mat. Francesco Farioli had echter een uitstekend plan bedacht voor de clash met Feyenoord, al lag het volgens Stentler vooral aan de Rotterdammers zelf dat ze op eigen veld met 0-2 ten onder gingen.

“De vorige keer tegen Ajax was het niet best wat Feyenoord liet zien. Nu zijn er zoveel andere spelers weer, dus het is echt de vraag hoe Farioli het tactisch gaat doen en hoe Priske dit keer daarop gaat antwoorden”, aldus Stentler, die van mening was dat het verloop van de wedstrijd van zondag ‘veel meer’ afhangt van hoe Feyenoord voor de dag komt. “Honderd procent. Het lag de vorige keer aan hoe Feyenoord het oppakte, na het plan van Ajax, hoe die wedstrijd verliep verder. Ajax had het natuurlijk slim gedaan en snel twee doelpunten gemaakt, maar Feyenoord liet zich eigenlijk weglokken. Ik verwacht dat ze daar nu wel een beter plan voor hebben bedacht”, zo klonk het.

De ontmoeting tussen Ajax en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. De Amsterdammers vergroten bij winst de voorsprong op de rivaal tot liefst twaalf punten.

