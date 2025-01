Ajax boekt zwaarbevochten zege op Galatasaray en plaatst zich voor tussenronde Europa League

Dankzij een 2-1 overwinning op Galatasaray is Ajax door naar de tussenronde van de Europa League. In een pover duel waren de Amsterdammers simpelweg efficiënter dan de Turken. De treffers kwamen op naam van Bertrand Traoré en Kian Fitz-Jim. In de blessuretijd deed Victor Osimhen nog iets terug namens Galatasaray.

Na het debacle van vorige week in Riga was Ajax nog steeds niet zeker van de tussenronde in de Europa League. Het karwei kon vanavond afgemaakt worden in de Johan Cruijff Arena tegen Galatasaray dat al wel zeker was van de volgende ronde. Vooraf kwam er merkwaardig nieuws naar buiten. Jordan Henderson zou op weg zijn naar de uitgang en wil een contractontbinding forceren om naar AS Monaco te kunnen verkassen. Henderson stond gewoon in de basis, maar moest zijn aanvoerdersband wel afstaan aan Remko Pasveer.

Artikel gaat verder onder video

Ajax had afgelopen weekend geen Eredivisiewedstrijd zodat de Amsterdammers vanavond fit voor de dag konden komen. Het lijkt niet gewerkt te hebben want al na acht minuten greep Mika Godts naar zijn hamstring en moest hij het veld verlaten voor Chuba Akpom. Galatasaray had een licht overwicht in de eerste helft en kreeg twee grote kansen via spits Victor Osimhen. Eerst kopte de Nigeriaan net naast na een indrukwekkende sprong. Daarna werd hij in de diepte weggestuurd en zocht hij met een schot de verre hoek, maar ook dit keer vloog zijn inzet langs de verkeerde kant van de paal. In de tegenstoot was het direct raak voor Ajax. Een inzet van Akpom werd gekeerd door Fernando Muslera en kwam terecht voor de voeten van Bertrand Traoré die de rebound eenvoudig binnen kon schieten.

Na een kwartier in de tweede helft kwam Ajax op een riante voorsprong. Eerst werd Galatasaray nog gevaarlijk met pogingen van Gabriel Sara en Kaan Ayhan, maar Ajax was simpelweg effectiever. Kian Fitz-Jim kon een afvallende bal oppakken, was de Turkse verdediging te slim af en rondde uitstekend af met een hard schot in de verre hoek. Na ruim een uur spelen kregen de Turken twee enorme kansen om terug te komen in de wedstrijd. Eerst miste invaller Michy Batshuayi een rebound door over het doel te schieten en even later kreeg Osimhen een reuzenkans in de schoot geworpen door Youri Baas. De Nigeriaan omspeelde Pasveer, maar schoot vervolgens vanuit een lastige hoek in het zijnet van het lege doel. Hierna had Galatasaray het kruid wel verschoten. Ajax kon de laatste twintig minuten zeer eenvoudig standhouden, totdat Osimhen er in de 93ste minuut van de wedstrijd er ineens 2-1 van maakte door een hoekschop van dichtbij binnen te frommelen.

Door de overwinning gaat Ajax door naar de tussenronde van de Europa League. Vrijdag wordt geloot wie daarin de tegenstander zal zijn. Aanstaande zondag staat er een fraai affiche op het programma. De Johan Cruijff ArenA zal dan het toneel zijn voor de klassieker tegen Feyenoord.

