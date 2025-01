Gênante nederlaag voor Feyenoord, dat grote zorgen kent voor duel tegen Ajax

Feyenoord heeft woensdagavond met 6-1 verloren op bezoek bij LOSC Lille. De Rotterdammers kenden op sportief gebied een uiterst beroerde avond in het noorden van Frankrijk, waar Lille opnieuw bewees over een uitstekend elftal te beschikken. De nederlaag is pijnlijk, maar blessures van Santiago Giménez en Justin Bijlow hebben ook nog eens grote zorgen opgeleverd in aanloop naar De Klassieker tegen Ajax van zondag.

Na de stunt tegen Bayern München moest Feyenoord het in de laatste speelronde van de Champions League-groepsfase opnemen tegen concurrent Lille OSC. Met een overwinning maakten beide ploegen een grote kans om de top acht te halen en daarmee verzekerd te zijn van de achtste finales. Voor dat doel kon Brian Priske weer rekenen op Hwang In-Beom, die naast Thomas Beelen op het middenveld geposteerd stond. De Rotterdammers konden echter niet beschikken over hun twaalfde man, die door de Franse autoriteiten uit de stad geweerd werd.

Artikel gaat verder onder video

Zodoende moesten de Feyenoord-supporters achter hun televisieschermen lijdzaam toekijken hoe Lille al vroeg op voorsprong kwam. Waar ex-Heerenveen-speler Osame Sahraoui het vizier bij zijn eerste mogelijkheid nog niet op scherp had staan, schoot hij even later na een handige steekbal wel binnen. De thuisploeg begon sterk en combineerde met veel lopende mensen eenvoudig door de Rotterdamse linies. Na de treffer liet het elftal van Bruno Genesio zich terugzakken en was het aan de bezoekers om een antwoord te formuleren. Dit antwoord leek er na een goede actie van Antoni Milambo te komen via Santiago Gímenez, maar na het binnenschieten floot scheidsrechter Slavko Vincic alsnog voor een overtreding van de 19-jarige middenvelder op de Lille-doelman.

Kort daarna telde de treffer van de Feyenoord-spits wel, toen hij een kopbal van de vrijstaande Gernot Trauner de bal handig binnentikte. Dat was echter gelijk de laatste poging van de Mexicaan. Hij verstapte zich in een duel met twee tegenstanders en moest even later het strijdtoneel verlaten. Het bleef echter niet bij een geblesseerde sterkhouder, want na een pijnlijke landing bleef ook Justin Bijlow op de grond liggen. In eerste instantie leek de ‘man van glas’ nog verder te kunnen, maar uiteindelijk moest hij zich ook laten vervangen. De gifbeker ging vervolgens verder: bij zijn eerste actie positioneerde Timon Wellenreuther zich niet goed en werd de voorzet van Sahraoui door Trauner in eigen doel gegleden.

Ook voor de Rotterdamse teleurstellingen was Lille reeds de betere ploeg. De Franse buitenspelers weken veelvuldig uit naar binnen, waarmee ook ruimte werd gemaakt voor de opkomende backs. Dit leverde meermaals mogelijkheden op, zoals een gevaarlijke schotkans voor Thomas Meunier. Na de tegenvallers leek het geloof in een goed resultaat verder weg te ebben bij Feyenoord en was het tot het rustsignaal enkel de thuisploeg die zich aanvallend toonde. In de tweede helft kwam Feyenoord met een paar loopacties redelijk voor de dag, maar bleek ook dat de gifbeker nog niet bepaald leeg was. Zo keerde Hwang na rust al niet meer terug en tekende David Hancko na een klein uur voor het tweede eigen doelpunt van de avond.

De Slowaakse verdediger probeerde een voorzet van Angel Gomes weg te glijden, maar liftte de bal hiermee onbedoeld in eigen doel. Daarmee leek het laatste sprankje hoop uit het Rotterdamse spel te verdwijnen. Als de ploeg van Priske ten aanval trok, was het te langzaam, ongeïnspireerd en weinig nauwkeurig. In de verdediging ontbrak het ondertussen ook aan nauwkeurigheid en afstemming, getuige het feit dat Lille in zes minuten maar liefst driemaal wist te scoren. De vierde treffer van de avond kwam op naam van invaller Jonathan David, die na een mislukt schot van een medespeler twee Feyenoorders uitkapte en in de verre hoek raak schoot.

Het volgende doelpunt kwam opnieuw op naam van Gernot Trauner, die in een duel met Hakan Haraldsson de bal ongelukkig als laatste raakte. Na halfslachtige ingrepen van Jeyland Mitchell en Wellenreuther was het Remy Cabella die de eindstand op 6-1 bepaalde. Via Thomas Beelen kregen de bezoekers nog een mogelijkheid iets terug te doen, maar zijn poging werd gekeerd. Feyenoord moet zich nu voorbereiden op een paar lastige weken, waarin ook de tussenronde van de Champions League gespeeld moet worden. Ondertussen zal ook de medische staf van de Rotterdammers eens bij zichzelf te rade moeten gaan.