Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske gaat tegen Ajax voor basiself met bijzonder tintje

maakt zondagmiddag in De Klassieker tegen Ajax zijn rentree bij Feyenoord. De vleugelverdediger raakte eind maart vorig jaar zwaar geblesseerd aan een knie, waardoor hij maandenlang uit de roulatie was. Brian Priske kondigde eerder deze week de terugkeer van Hartman al aan en het Algemeen Dagblad verwacht de back zelfs aan de aftrap in de Johan Cruijff ArenA. Dat geldt ook voor en .

Voor Hartman was zijn blessure een enorme klap. De linksback brak tijdens het seizoen 2022/23 door in de hoofdmacht van Feyenoord en was ook in de afgelopen jaargang een belangrijke kracht in het elftal van trainer Arne Slot. Hartman had zijn plekje veroverd in het Nederlands elftal, lag op koers om als basisspeler naar het Europees Kampioenschap in Duitsland te gaan én werd in verband gebracht met een zomerse toptransfer. Maar door zijn zware knieblessure ging er een streep door deelname aan het EK én een overgang naar een buitenlandse topcompetitie. Nu, een klein jaar later, staat hij eindelijk voor zijn rentree.

Priske vertelde op de persconferentie na afloop van het uitduel met LOSC Lille in de Champions League al dat Hartman deel uitmaakt van de selectie voor De Klassieker tegen Ajax en het Algemeen Dagblad verwacht hem dus meteen aan de aftrap. Dat zou ten koste gaan van Gijs Smal, die in de thuiswedstrijd tegen Bayern München anderhalve week geleden nog een prachtige assist gaf, maar op bezoek bij LOSC Lille evenals zijn ploeggenoten een bedenkelijk niveau haalde. Hartman is in Amsterdam mogelijk niet de enige ‘nieuwe’ naam bij Feyenoord. Onder de lat moet Priske sowieso een wijziging doorvoeren: Justin Bijlow komt dit seizoen niet meer in actie. Hij zal logischerwijs vervangen worden door Timon Wellenreuther.

Aanvoerder terug bij Feyenoord

Op de rechtsbackpositie lijkt Givairo Read de voorkeur te krijgen boven Bart Nieuwkoop. Gernot Trauner en Dávid Hancko vormen het centrale duo. Op het middenveld kan Priske weer een beroep doen op Timber. De aanvoerder ontbrak de afgelopen weken vanwege een blessure. Hij trainde in de aanloop naar de ontmoeting met LOSC Lille wel mee met de groep, maar liet het duel in Frankrijk nog aan zich voorbijgaan. Timber wordt op het middenveld vergezeld door Antoni Milambo en In-beom Hwang. Laatstgenoemde maakte van de week zijn rentree, nadat hij evenals Timber een paar weken aan de kant had gestaan met een blessure.

Voorin is het vooral de vraag of Giménez nog van de partij is. De Mexicaan lijkt Feyenoord deze transferwindow nog te gaan verruilen voor AC Milan, maar van een akkoord tussen de clubs is op dit moment nog geen sprake. Het AD verwacht Giménez zondagmiddag ‘gewoon’ nog in de basis bij Feyenoord. De spits, die tegen LOSC Lille vroegtijdig het veld verliet, wordt geassisteerd door Igor Paixão en Anis Hadj Moussa.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Milambo, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.

Update 11.16 uur: Feyenoord zonder Giménez tegen Ajax

Priske kan in De Klassieker tegen Ajax al geen beroep meer doen op Giménez. De Mexicaan leek er in eerste instantie 'gewoon' nog bij te zijn, maar reist een dag voor de kraker in de Johan Cruijff ArenA al af naar Italië om zijn transfer naar AC Milan af te ronden. Volgens Fabrizio Romano is er met de overgang van Giménez meer dan 35 miljoen euro gemoeid. Ayase Ueda lijkt de logische vervanger tegen Ajax. De Japanner was anderhalve week geleden nog als invaller trefzeker tegen Bayern München.

