Brian Priske kan in aanloop naar Klassieker positief en negatief nieuws delen over blessuregevallen

Brian Priske heeft vrijdagmiddag op de persconferentie positief en minder positief nieuws kunnen delen over de selectie van Feyenoord. zal niet in actie komen tegen Ajax, is een twijfelgeval. en keren wel terug.

Hoe erg de blessure van Bijlow is, die woensdag tegen Lille uitviel, valt nog te bezien. Toch gaat er al een streep door zijn naam voor komende zondag. "Hij is niet beschikbaar voor deze wedstrijd. We moeten de komende dagen even afwachten hoe het gaat met de fysio's. De blessure van Giménez valt ook mee, maar ook daar is het afwachten." De Mexicaanse spits lijkt echter uit Rotterdam te vertrekken en een contract te gaan tekenen bij AC Milan. JHierdoor zou Giménez mogelijk De Klassieker sowieso willen overslaan. Maar, zei Priske: "Het is de bedoeling dat hij morgen weer meetraint."

Timber zou tegen Ajax weer wat minuten kunnen gaan maken. "Met hem gaat het heel goed", bevestigt zijn Deense trainer. "Vandaag trainde hij met de groep, hij is beschikbaar voor de wedstrijd van zondag. Morgen beslissen of hij in de basis start of later invalt."

Ook met Hartman gaat het de goede kant op. De linksback staat zich eind maart 2024 aan de kant. "Hij traint heel goed, dus het wordt een beetje puzzelen. Woensdag hebben we ook een belangrijke wedstrijd in de beker (PSV-uit, red.). Als je net terug bent van een zware blessure, moet je extra opletten."

