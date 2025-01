Problemen Priske bij Feyenoord nog niet voorbij: 'Bijna uitzichtloze positie'

Hoewel Feyenoord-directeur Dennis te Kloese afgelopen donderdag een einde probeerde te maken aan de geruchten over een ontslag van trainer Brian Priske, is de Deense oefenmeester volgens Arno Vermeulen nog lang niet veilig. De NOS-commentator spreekt in Voetbalpraat op ESPN van een ‘bijna uitzichtloze situatie’ waarin Priske momenteel verkeert.

Vorige week woensdag gonsde het voorafgaand aan het Champions League-treffen met Bayern München van de geruchten over een naderende breuk tussen Feyenoord en Priske. De Rotterdammers beleefden echter een magische avond in De Kuip en verzekerden zich met een 3-0 zege op de Duitse recordkampioen van (minimaal) een plek in de tussenronde van het miljardenbal. Daags na de wedstrijd bleef het lange tijd stil, tot Te Kloese 's avonds een verklaring liet uitgaan waarin hij bezwoer dat Priske het vertrouwen behoudt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Chris Woerts weerlegt geruchten over ontslag Brian Priske bij Feyenoord

Vermeulen zegt dat ‘de hele situatie bij Feyenoord nog steeds behoorlijk chaotisch is’. “Het is natuurlijk niet klaar. Je kunt wel zeggen dat het opgelost is omdat hij mag blijven, maar er gaat een programma aankomen voor Feyenoord de komende weken… Elke wedstrijd wordt weer een examen voor de trainer, dat lijkt me een bijna uitzichtloze positie voor de trainer. Want je gaat me niet vertellen dat Feyenoord al die wedstrijden gaat winnen, dat kan ik echt niet geloven.”

Priske staat voor loodzwaar Feyenoord-programma

De Rotterdammers staat inderdaad een op zijn zachtst gezegd uitdagend programma te wachten. Morgen (woensdag) wordt de competitiefase van de Champions League afgesloten met een bezoek aan LOSC Lille. Vier dagen later (zondag 2 februari) wacht De Klassieker tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA, waarna Priske op woensdag 5 februari met zijn elftal afreist naar Eindhoven voor de kwartfinale van de KNVB Beker tegen PSV. Vermeulen vreest dat een of meerdere nederlagen de trainer alsnog de das om zouden kunnen doen: “De meningen lopen iets uiteen hoe nou de meerderheid was die een einde wilden maken aan het einde van de loopbaan van Priske bij Feyenoord, maar ze stonden toch écht op het punt om hem te ontslaan, dat weet hij zelf ook wel", zegt de commentator. "Die 3-0 heeft hem gered, maar als je in de kern vindt dat een trainer niet voldoet, dan had je hem moeten ontslaan en moet je door. Ik vind dit een vulkaan om op te dansen, voor een trainer”, aldus Vermeulen.

Wat vind jij: moet Feyenoord Brian Priske alsnog ontslaan als de resultaten tegen Lille, Ajax en PSV tegenvallen? Laden... 40% Ja 60% Nee 942 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Vahle blundert gigantisch met gênante vraag, Bijlow stomverbaasd

Justin Bijlow kijkt na zijn heldendrol bij Feyenoord - Bayern München raar op van een vraag van Ziggo-verslaggever Noa Vahle