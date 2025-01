Chris Woerts weerlegt geruchten over ontslag Brian Priske bij Feyenoord

Bij Feyenoord heeft men nooit gedacht aan een ontslag van Brian Priske, zo verzekert algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese aan Chris Woerts. De sportmarketeer deelt dit nieuws bij Vandaag Inside, maar daar geloven ze niets van de uitspraken van de bestuurder van Feyenoord.

Afgelopen week pakten verschillende media uit met het nieuws dat Priske na de wedstrijd tegen Bayern München ontslagen zou worden, ongeacht het resultaat. Feyenoord verraste vervolgens door met 3-0 van de Duitse grootmacht te winnen. Waar iedereen een dag later het ontslag van de Deen verwachtte, kwam tegen het einde van de middag naar buiten dat Feyenoord niet van plan was hem op straat te zetten. In de loop van de avond liet Te Kloese met een statement weten dat Priske inderdaad aanblijft als trainer.

Maandagavond vertelt Woerts bij Vandaag Inside dat hij eerder die dag heeft gesproken met Te Kloese, waarbij ook het onderwerp Priske aan bod kwam. “Ik vroeg hem: ‘Dennis, wat is er nu waar aan de verhalen dat Priske ontslagen zou worden en Priske John de Wolf weg wilde hebben?’ Dennis zegt: ‘Niets van waar. Er is geen onrust, alles is in kannen en kruiken. We spelen eigenlijk best goed, maar de tweede plaats is heilig.’” Woerts geeft aan ook aan Te Kloese te hebben gevraagd wat er een dag voor de Champions League-wedstrijd is gebeurd, toen de knoop over de toekomst van Priske doorgehakt zou zijn. “Hij zegt: ‘Er is niets gebeurd’.”

Valentijn Driessen stelt dat het toen ook vanuit Priske zelf is gekomen, die ook het idee zou hebben gehad dat de situatie onwerkbaar was geworden. “Toen kwam ook de naam van John de Wolf, die wordt gewoon voor de bus gegooid.” De journalist denkt dan ook dat het niet waar is wat Te Kloese tegen Woerts zegt. “Anders hoef je ook niet een communiqué uit te brengen, een dag later”, doelt hij op het statement van Te Kloese.

Mannen Vandaag Inside geloven Woerts niet

René van der Gijp vat de situatie vervolgens samen. “Dus hij heeft tegen Chris gezegd: ‘Van alles is niets waar’”, waarna de oud-voetballer keihard begint te lachen. “Hij heeft jou gewoon niet verteld wat er speelt man.” Daar is Woerts het niet mee eens, omdat Te Kloese volgens hem ook weet dat hij voor schut staat als er wel dingen zijn gebeurd en dit naar buiten komt. “Maar ze moeten tweede worden, dat is cruciaal voor de begroting van de club.”

Woerts geeft ook aan dat het woensdag opvallend was dat de clubleiding van Feyenoord na ieder doelpunt chagrijniger begon te kijken, waarna Wilfred Genee ook stelt dat de woorden van Te Kloese niet kloppen. Die mening deelt Johan Derksen ook. “Als het waar geweest was… De hele Nederlandse pers heeft naar hem gezocht voor commentaar, maar hij was onvindbaar”, stelt De Snor. “Als er nergens sprake van was geweest, was die man gewoon voor de camera verschenen.”

