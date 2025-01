'Priske staat op het punt ontslagen te worden bij Feyenoord, opvolger al bekend'

Brian Priske staat op het punt om ontslagen te worden als trainer van Feyenoord. Met dat nieuws pakt het doorgaans betrouwbare Tipsbladet woensdagmiddag groot uit. De Deense krant weet bovendien al wie de Deense oefenmeester moet opvolgen in Rotterdam, namelijk een oude bekende: Marino Pusic.

Feyenoord speelt woensdagavond in de Champions League tegen Bayern München, maar volgens Tipsbladet maakt het resultaat van die wedstrijd niets meer uit voor de toekomst van Priske. NAar verluidt is de beslissing over het ontslag van de trainer al genomen in de bestuurskamer van de Rotterdammers.

Priske werd deze zomer aangesteld als de opvolger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot. De Deen kreeg in Rotterdam een driejarig contract, waaruit bleek dat de Stadionclub veel vertrouwen had in de oefenmeester. Doorgaans geeft Feyenoord maximaal een tweejarig contract aan een nieuwe trainer.

De 47-jarige Deen stond bij Feyenoord een zware taak te wachten, aangezien Arne Slot flinke successen boekte in Rotterdam. Zo werd de huidige Liverpool-trainer kampioen met Feyenoord in het seizoen 2022/2023 en pakte het afgelopen seizoen de KNVB Beker. Onder Priske presteert de club echter ondermaats in de Eredivisie. Na negentien speelronden zijnd e Rotterdammers terug te vinden op een teleurstellende vierde plaats, met tien punten achterstand op koploper PSV. Feyenoord speelde dit seizoen maar liefst zes keer gelijk en verloor driemaal.

Priske stapte naar clubleiding

Het Deense medium stelt dat Priske afgelopen week nog naar de clubleiding is gestapt om te spreken over wijzigingen in zijn technische staf. De club wilde echter niet aan de wensen van de Deen voldoen. Tipsbladet schrijft dat de de voormalig trainer van Sparta Praag een 'dead man walking' is bij Feyenoord.

Pusic moet Priske opvolgen

Pusic is door Feyenoord al gepolst om Priske op te volgen bij Feyenoord. De 53-jarige oefenmeester vertrok in oktober 2023 als assistent-trainer bij de Rotterdammers om op eigen benen te staan bij Shakhtar Donetsk. De Nederlandse-Kroaat heeft bij de Oekraïense topcub nog een contract tot medio 2026.

