Feyenoord onderneemt juridische stappen na besluit Franse autoriteiten

Feyenoord is het niet eens met het besluit van de Franse autoriteiten dat het geen supporters mee mag nemen naar het Champions League-duel met Lille OSC. Supportersvereniging De Feijenoorder stapt naar de rechter en wordt daarbij gesteund door de Rotterdamse club.

Feyenoord neemt het volgende week woensdag in de laatste Champions League-wedstrijd van de competitiefase in Frankrijk op tegen Lille OSC. Dat zullen de Rotterdammers dus zonder de eigen fans moeten stellen. De Franse autoriteiten hebben dinsdagmiddag aan Feyenoord laten weten dat alleen de supporters van de thuisclub bij het duel aanwezig mogen zijn.

"Het besluit volgt na vele weken van intensief overleg tussen clubs en de Franse overheden", schrijft Feyenoord op de clubwebsite. "Feyenoord diende onder andere een uitgebreid plan in op welke wijze zo’n 2.000 uitsupporters de reis naar Lille goed en verantwoord zouden kunnen maken."

De Feijenoorder laat het niet bij dit besluit zitten en spreekt zich uit tegen de 'disproportionele maatregel die indruist tegen de rechten van voetbalsupporters'. De supportersvereniging wordt daarbij gesteund door Feyenoord zelf. Via een kort geding willen de partijen het voor elkaar krijgen dat er alsnog zo'n tweeduizend Feyenoord-supporters af mogen reizen naar het noorden van Frankrijk.

Franse autoriteiten willen verstoring openbare orde voorkomen

De Franse autoriteiten willen geen Feyenoord-fans bij het duel omdat deze zich regelmatig schuldig maken aan 'verstoringen van de openbare orde en gewelddadig gedrag'. Dat meldt de NOS. Daarbij halen de autoriteiten voorbeelden van incidenten rondom wedstrijden tegen FC Luzern, AS Roma, Sturm Graz en Celtic aan.

De autoriteiten vrezen bovendien dat liefst 3.600 Feyenoord-supporters naar Frankrijk willen komen, terwijl er in het stadion slechts plek is voor 2.600 uitfans. De duizend supporters zonder kaartjes zouden dan met geweld het stadion binnen willen komen, zo klink het. Daarnaast zouden enkele houden supporters daags voor de wedstrijd in het centrum van Lille willen vechten met supporters van de tegenstander.

Het besluit van de Franse autoriteiten kan echter op weinig goedkeuring rekenen bij De Feijenoorder. "Deze situatie vraagt om een gezamenlijke en doortastende aanpak om niet alleen de belangen van Feyenoord-supporters te verdedigen, maar ook om een signaal af te geven tegen deze zorgwekkende trend van collectieve strafmaatregelen", aldus de supportersvereniging.

Inmiddels is duidelijk dat naast de Europese Supportersorganisatie @FansEurope, ook de Nederlandse (@SupportersNL) en de Franse supportersclub (@A_N_Supporters) zich scharen achter @Feyenoord en @DeFeijenoorder #Feyenoord pic.twitter.com/Gs6qTvozBv — De Feijenoorder (@DeFeijenoorder) January 22, 2025

