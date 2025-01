Priske verder onder druk bij Feyenoord: 'Zelfs met een goed resultaat is hij niet safe'

Trainer Brian Priske staat enorm onder druk bij Feyenoord. Mikos Gouka, clubwatcher van de Rotterdammers, stelt dat er intern wordt getwijfeld aan de Deense oefenmeester. Zo rijst de vraag of Priske nog wel de juiste man is om Feyenoord verder te helpen.

"De wedstrijd tegen Bayern München zou weleens de laatste van Priske kunnen zijn", steekt Gouka van wal in de AD Voetbalpodcast. "Er is intern over nagedacht en hij wankelt zeker. De wedstrijd tegen Bayern zit Priske in ieder geval op de bank, en daar heeft hij een goed resultaat nodig. Zelfs met een goed resultaat is hij niet safe, want er zijn mensen die intern twijfelen of hij de juiste man is."

"Het enige wat je nu kan zeggen is: wanneer je een slecht resultaat haalt, is het bijna onbegonnen werk gezien het spelerspotentieel dat hij nu heeft. Hij heeft eigenlijk maar twee fitte middenvelders: dat zijn Milambo en Stengs, en allebei zitten ze niet in de vorm van hun leven. De rest zit in de lappenmand. Zerrouki, Zechiel, Hwang en Timber kunnen er niet bij zijn. De Fransman Nadj moet op de bank beginnen, daar is de spoeling heel dun. Nieuwkoop kan de hele wedstrijd niet volmaken. Het is puzzelen."

Of het Priske aangerekend kan worden als het misgaat tegen Bayern München? ''Feyenoord kijkt vooral naar het totaalplaatje en naar de laatste weken. Daarin kunnen ze wel het idee krijgen dat Priske tekortschiet", stelt Gouka, die niet verwacht dat er een verschil van mening is tussen de directie en de rvc. "Toon van Bodegom en Sjaak Troost zitten op één lijn met Dennis te Kloese. De directie en de RvC zijn daarin eensgezind."

"Als het minder gaat, dan komen er allerlei stromingen die ook wat te vertellen hebben. Het is niet zo dat alleen de trainer onder vuur ligt; ze kijken natuurlijk ook naar Te Kloese. Voor Te Kloese is het ook pijnlijk als hij zijn trainer moet ontslaan. Volgens eigen zeggen volgen ze hem al anderhalf jaar intensief. Hij heeft een afkoopsom betaald voor Priske, vervolgens haalt hij hem binnen en doet die allemaal dingen anders dan het seizoen ervoor."

Ontslag Priske nederlaag voor Te Kloese

Een ontslag van Priske betekent een nederlaag voor directeur Dennis te Kloese. Gouka vraagt zich dan ook af of Te Kloese nog wel de juiste man is om een nieuwe trainer te zoeken. "Dat proces heeft een hele tijd geduurd en is dan blijkbaar niet succesvol geweest. We lopen nu wel een klein beetje op de zaken vooruit. Priske zit er nog gewoon, voelt zich strijdbaar. Is het nog te keren? Voor mijn gevoel niet, maar dat is niet gebaseerd op feiten. Ik hoor wel dingen vanuit de club dat er inderdaad wordt nagedacht over andere mensen en oplossingen, en dat hij wankelt", beseft Gouka.

De Feyenoord-watcher heeft het gevoel dat Priske alleen met een goed resultaat tegen Bayern München en Lille OSC. "De vraag is of dat kan, zeker met zo'n ploeg met veel blessures. Normaal kun je hier doorheen kijken, maar Feyenoord is op het punt gekomen dat dit weleens een stok kan zijn waarmee geslagen wordt." De uitlatingen op de persconferentie bieden weinig houvast dat het snel beter gaat. "Het komt vooral neer op termen als: we moeten harder werken en spelers moeten veel met elkaar gaan praten, ook over privézaken. Dat zijn toch een beetje termen uit een managementcursus", besluit Gouka.

