'Priske is een dead man walking, namen van Van Bronckhorst, Van Bommel en Ten Hag vallen'

Valentijn Driessen velt een keihard oordeel over Brian Priske en stelt dat hij zijn langste tijd als oefenmeester van de Feyenoord heeft gehad. Zaterdagavond tegen Willem II (1-1) stelden de Rotterdammers opnieuw teleur. Na afloop van de wedstrijd sprak de Deen op de persconferentie dat hij 'het heilige vuur mist' bij zijn spelers en die uitspraak komt nu als een boemerang bij hem terug.

"Brian Priske is als trainer van Feyenoord een dead man walking", oordeelt Driessen keihard in zijn column voor De Telegraaf. "Met zijn uitlatingen na Willem II-Feyenoord heeft de Deen de lont in het kruitvat gestoken en is het wachten op ontploffing. Wie zich als trainer vrijpleit door te suggereren dat hij het heilige vuur bezit, maar bij zijn spelers sinds zijn aantreden zeven maanden geleden nooit het heilige vuur heeft ontdekt, wordt door een spelersgroep niet meer serieus genomen."

Driessen stelt dat de spelersgroep geen ontzag heeft voor Priske en dat de Deen daarom de strijd verloren heeft. Bovendien had de coach het op moeten nemen voor zijn spelers. "Met zijn handelswijze blijkt de Deen de zwakste schakel", kraakt de chef voetbal een harde noot. "Met zijn uitlating in Tilburg heeft Priske zichzelf nu zo goed als onmogelijk gemaakt als Feyenoord-trainer. Met een carrière van ruim dertien jaar in het trainersvak moet Priske geweten hebben dat hij na Willem II zijn hoofd op het hakblok legde.

Het is volgens Driessen dan ook niet de vraag of, maar wanneer het ontslag volgt voor Priske. "Vooralsnog blijft het stil op de burelen van Feyenoord, maar de clubleiding rest niets anders dan zich te oriënteren op een nieuwe man voor de groep", stelt Driessen. "Een zware zeperd woensdag in De Kuip in de Champions League tegen Bayern München kan niet anders dan einde verhaal zijn voor Priske. Bij een redelijk resultaat kan Priske zijn dienstverband wellicht langer rekken."

Drie namen circuleren als opvolger van Priske bij Feyenoord

Toch is het in de ogen van Driessen 'een utopie' om te veronderstellen dat Feyenoord zonder kleerscheuren het Europese tweeluik met Bayern Müchen en Lille OSC doorkomt. De journalist weet dan ook dat er al namen van mogelijke opvolgers rondgaan in Rotterdam. "Inmiddels vallen de namen van Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel en zelfs Erik ten Hag te beluisteren. Vooralsnog te prematuur", besluit hij.

