Priske komt met statement na commotie rondom ‘heilige vuur’-uitspraken

Brian Priske heeft dinsdagmiddag gereageerd op zijn uitlatingen van zaterdag dat hij het ‘heilige vuur’ het hele seizoen al mist bij Feyenoord. De oefenmeester maakt nogmaals duidelijk dat hij precies begreep wat er met de vraag werd bedoeld afgelopen weekend en dat hij in zijn antwoord eerlijk wilde zijn naar de pers en de supporters van Feyenoord.

Priske raakte afgelopen weekend in opspraak naar aanleiding van zijn uitspraken na afloop van de wedstrijd tegen Willem II (1-1). De oefenmeester stelde zaterdag op de persconferentie namelijk het ‘heilige vuur’ te missen bij zijn ploeg. “Ik denk eigenlijk dat ik het al het hele seizoen heb gemist”, liet de Deen destijds weten. Die uitspraken kwamen hem op veel kritiek te staan en er werd gesuggereerd dat Priske de term niet goed had begrepen.

Op de persconferentie voor de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München wordt de oefenmeester gevraagd of hij de term ‘heilige vuur’ goed had begrepen. “Soms gaat er zeker wat mis in de communicatie in het Nederlands, Deens en Engels, maar hier niet”, is Priske duidelijk. “Ik ben een eerlijke coach, ik ben open over alles. Ik deel altijd mijn mening en ik zei ook na die wedstrijd dat ik voelde dat iets niet voldoende was in de wedstrijd.” Priske kreeg na de wedstrijd in Tilburg de vraag over het ‘heilige vuur’. “Dus ik dacht, dat is misschien wel een kleine reden, ja.”

“De volledige tijd dat ik hier ben, zeven maanden, mis ik continuïteit in het spel, de prestaties en de resultaten”, gaat de trainer verder. Daardoor is het volgens Priske zo dat het ‘heilige vuur’ soms ontbreekt. “Maar we hebben eerder dit seizoen ook wel het heilige vuur getoond, niet alleen in Europa, maar ook in de Eredivisie. Zaterdag voelde ik dat minder, dus was ik teleurgesteld.” De oefenmeester zat er vooral mee dat hij weer met een rotgevoel moest aanschuiven bij een persconferentie en weer over hetzelfde moest spreken. “Dat doet natuurlijk pijn. Daarom probeerde ik zo eerlijk en open mogelijk te zijn voor jullie (de aanwezige pers, red.) en de supporters.”

