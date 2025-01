'Feyenoord zwaait geflopte miljoenenaankoop tijdelijk uit'

Feyenoord gaat verhuren aan zijn oude club Dinamo Zagreb, meldt het Kroatische medium Tportal Sport. De Rotterdammers wilden de Kroatische buitenspeler al eerder verhuren, maar zaten met het probleem dat ze al aan het maximaal aantal verhuurde spelers zaten. Dat zou inmiddels opgelost zijn.

Tportal Sport kopt namelijk dat er geen obstakels meer zijn voor Luka Ivanusec om terug te keren bij Dinamo Zagreb. De clubs waren al langer akkoord over een huurperiode, maar omdat Feyenoord al aan de limiet van het aantal verhuurde spelers zat, zorgde ervoor dat de tijdelijke overgang van de 26-jarige Kroaat nog niet beklonken kon worden. Sinds dit seizoen mogen clubs van de FIFA nog maar zes spelers verhuren.

Met Marcos López (FC Kopenhagen), Patrik Walemark (Lech Poznan), Thomas van den Belt (Castellón), Neraysho Kasanwirjo (Rangers FC), Marcus Pedersen (Torino) en Antef Tsoungui (OH Leuven) zat Feyenord dus al aan de limiet. Inmiddels heeft Feyenoord een oplossing gevonden. Kasanwirjo, die geblesseerd raakte tijdens zijn verhuurperiode bij Rangers FC, zal terugkeren in Rotterdam om daar te herstellen van zijn blessure.

Volgens het Kroatische medium staat niets een huurtransfer van Ivanusec naar Dinamo Zagreb meer in de weg. De verwachting is dat de linksbuiten zich binnen enkele dagen bij het team van trainer Fabio Cannavaro zal voegen om Dinamo Zagreb te helpen in de titelstrijd. Naar verluidt betreft het een kale huur, zonder optie tot koop.

Ivanusec met hoge verwachtingen binnengekomen bij Feyenoord

Ivanusec maakte in de zomer van 2023 na lange onderhandelingen de overstap naar Feyenoord. Technisch directeur Dennis te Kloese betaalde ongeveer acht miljoen voor de Kroatisch international, die zijn hoge verwachtingen in Rotterdam niet wist waar te maken. In totaal speelde Ivanusec 47 wedstrijden in het Feyenoord-shirt, waarin hij viermaal scoorde en zeven keer aangever was.

