'Feyenoord negeert wens van Trauner en zet streep door Bundesliga-transfer'

Een transfer van naar het Duitse Hoffenheim is van de baan, meldt Kicker. De Rotterdammers zijn naar verluidt niet bereid om mee te werken aan een tussentijds vertrek van de Oostenrijkse centrale verdediger.

Hoffenheim zag Trauner als 'droomoplossing' voor in de achterhoede. De Duitsers staat momenteel vijftiende in de Bundesliga met slechts zeventien punten, slechts drie punten boven de streep. Bovendien incasseerde Die Kraichgauer in achttien competitiewedstrijden al 35 treffers. In de strijd tegen degradatie zocht Hoffenheim dan ook naar een 'leidende figuur'

Trauner zelf zou niet onwelwillend tegenover een transfer staan. Sterker nog, de 32-jarige centrale verdediger heeft ook aan de clubleiding van Feyenoord laten weten wel open te staan voor een transfer naar de Bundesliga. De Rotterdammers willen echter niet meewerken aan een tussentijds vertrek van de Oostenrijker.

Het is niet duidelijk waarom de transfer geklapt is, wel noemt Kicker meerdere oorzaken. Er wordt gesteld dat Hoffenheim Trauner alleen wilde huren, met een optie tot koop. Daarnaast wordt niet uitgesloten dat beeldvorming ervoor heeft gezorgd dat de transfer geen doorgang kon vinden. Andreas Schicker, de nieuwe sportdirecteur van Hoffenheim, is een Oostenrijker en hij stelde vrijwel direct landgenoot Christian Ilzer aan als trainer. Verder herbergt de selectie met Alexander Prass en Florioan Grillitsch twee Oostenrijkers.

Feyenoord niet akkoord met bod Hoffenheim

Het doorgaans betrouwbare 1908.nl weet te melden dat Feyenoord inderdaad een bod heeft ontvangen voor Trauner. De Stadionclub ging echter niet akkoord met de wensen van Hoffenheim. Eerder al werd de Oostenrijker in verband gebracht met Red Bull Salzburg, maar die konden naar verluidt niet aan de vraagprijs voldoen.

Trauner worstelt met fitheid

Feyenoord telde in de zomer van 2021 een kleine twee miljoen euro neer voor de komst van Trauner, die zich in De Kuip razendsnel ontpopte tot stabiele en betrouwbare kracht én publiekslieveling. Trauner bereikte tijdens zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid de finale van de UEFA Conference League en hield een jaar later de kampioensschaal omhoog. De Oostenrijker worstelde vorig seizoen echter al met zijn fitheid en dat is in de huidige jaargang niet anders. Hij kwam onder Brian Priske pas dertien keer in actie.

