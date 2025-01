Feyenoord grijpt in en heeft broodnodige versterking binnen

maakt de overstap van Brighton & Hove Albion naar Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De 25-jarige Pool kan op meerdere posities op het middenveld uit de voeten en tekent een contract tot medio 2028 in De Kuip. Hij zal gaan spelen met rugnummer zeven.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Feyenoord de pijlen had gericht op Moder van Brighton. De Pool lag in Engeland nog vast tot het einde van het seizoen en kon zodoende tegen een zacht prijsje worden overgenomen. Vrijdag werd al duidelijk dat Moder voor meerdere seizoenen naar Rotterdam-Zuid zou komen tegen een bedrag van 1,5 miljoen euro. Daar moet hij het middenveld versterken, dat de afgelopen weken flink tegenvalt met blessures van In-beom Hwang en Quinten Timber.

“Het is allemaal behoorlijk snel gegaan”, laat Moder weten op de clubwebsite. “Ik ben erg enthousiast over deze nieuwe stap, ik voelde dat ik daar aan toe was. Het is voor mij een nieuwe competitie, een nieuwe club, maar wel op het hoogste niveau. Ik heb van jongens als Mats Wieffer, Yankuba Minteh en Sebastian Szymanski ook alleen maar positieve verhalen gehoord.”

"Natuurlijk zal het even wennen zijn om hier te voetballen, maar ik hoop dat ik zo snel mogelijk kan laten zien wat ik in huis heb", gaat de middenvelder verder. "Feyenoord is een grote club die elk jaar opnieuw meedoet op Europees niveau, dus ik kijk er naar uit om er ook op dat podium bij te zijn. De komende twee wedstrijden tegen Bayern en Lille zal dat nog als supporter zijn, maar daarna hopelijk op het veld. Er is veel om voor te spelen en uiteindelijk gaat het maar om één ding: zo vaak mogelijk winnen."

