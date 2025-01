'Meer getouwtrek om Giménez: Franse topclub laat oog vallen op Feyenoord-spits'

In navolging van AC Milan hoopt ook Olympique Marseille zich binnenkort te kunnen versterken met , zo meldt FootMercato. De spits van Feyenoord moet Elye Wahi vervangen, die een halfjaar na zijn komst alweer lijkt te vertrekken uit Zuid-Frankrijk.

Maandag wist ESPN te melden dat AC Milan zich deze winter hoopt te versterken met Giménez, iets dat dinsdag werd bevestigd door La Gazzetta dello Sport. Nu lijkt het erop dat de Italiaanse topclub concurrentie uit Frankrijk krijgt voor de krabbel van de Mexicaan. Volgens FootMercato is het namelijk Olympique Marseille dat de spits deze winter naar Ligue 1 wil halen.

LEES OOK: 'Feyenoord zwaait geflopte miljoenenaankoop tijdelijk uit'

Artikel gaat verder onder video

Marseille is namelijk op zoek naar een nieuwe spits, aangezien zomeraanwinst Wahi na zes maanden alweer lijkt te gaan vertrekken uit Zuid-Frankrijk. De aanvaller werd afgelopen zomer voor een bedrag van dertig miljoen euro overgenomen van RC Lens. De afgelopen periode werd Marseille al in verband gebracht met huurtransfers van Marcus Rashford van Manchester United en Mathys Tel van Bayern München.

LEES OOK: Feyenoord grijpt in en heeft broodnodige versterking binnen

In plaats daarvan hoopt Marseille Giménez permanent naar Frankrijk te kunnen halen. Toch weet de nummer twee van Ligue 1 dat de komst van de Mexicaan lastig is. Feyenoord is namelijk niet van plan om deze winter een van de sterkhouders te laten vertrekken, zo maakte Fabrizio Romano maandag nog maar eens duidelijk. Daarnaast zouden de Rotterdammers een bedrag van minstens veertig miljoen euro voor Giménez willen ontvangen en is het nog maar de vraag of Marseille aan die eis kan voldoen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hans Kraay junior noemt man die Feyenoord het meest mist en het is niet Arne Slot

Volgens Hans Kraay junior breekt het vertrek van vooral één speler Feyenoord dit seizoen op.