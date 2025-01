AC Milan jaagt op Feyenoorder én Oranje-international

AC Milan hoopt zich binnenkort te versterken met . De spits van Feyenoord moet een permanente transfer naar Noord-Italië gaan maken, zo schrijft ESPN. Ook , die afgelopen zomer van Bologna naar Manchester United ging, staat op het lijstje in Milaan. In zijn geval gaat het om een huurdeal.

Giménez moet volgens bronnen van ESPN de voorhoede van AC Milan gaan versterken. Toch staat Feyenoord niet open voor een winterse transfer van de Mexicaan. Ook zullen de Italianen eerst moeten verkopen om de aanvaller binnen te kunnen halen. Daarvoor is Fikayo Tomori de voornaamste kandidaat.

LEES OOK: Ziggo Sport komt met goed nieuws voor voetballiefhebbers

Artikel gaat verder onder video

Naast een transfer van Giménez zet AC Milan ook in op een huurdeal met Manchester United over Zirkzee. In eerste instantie zetten De Rossoneri in op de komst van Marcus Rashford, maar de Engelsman bleek niet haalbaar. Daarom is er nu doorgeschakeld naar Zirkzee. Ook João Felix en Rasmus Højlund staan op het lijstje in San Siro.

LEES OOK: 'Feyenoord negeert wens van Trauner en zet streep door Bundesliga-transfer'

United werkt pas mee na komst vervanger

Na de miljoenentransfer van Zirkzee naar Manchester United wist hij nog niet een vaste basisplaats te veroveren. Naast Milan heeft ook Juventus belangstelling voor de Nederlander, waardoor een winters vertrek een serieuze optie is. Toch wil Man United pas meewerken aan een vertrek van een van de spitsen wanneer er een vervanger is gehaald.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hans Kraay junior noemt man die Feyenoord het meest mist en het is niet Arne Slot

Volgens Hans Kraay junior breekt het vertrek van vooral één speler Feyenoord dit seizoen op.