Ziggo Sport komt met goed nieuws voor voetballiefhebbers

Voetballiefhebbers die willen inschakelen bij de Europese wedstrijden van Nederlandse clubs hoeven zich niet meer te registreren. Ziggo Sport, dat de uitzendrechten van de Champions League, Europa League en Conference League bezit, gaat de duels van Nederlandse clubs gratis aanbieden via Ziggo Sport Free.

Ziggo-klanten krijgen bij ieder speelmoment een topduel te zien via kanaal 14. Voor voetballiefhebbers die geen klant zijn bij Ziggo is het nu dus zo dat een registratie niet meer nodig is, maar dat ze gewoon via Ziggo Sport Free kunnen kijken. Laten op de avond kunnen ze bovendien een compilatie van alle gespeelde wedstrijden streamen. Het is de bedoeling dat de wijziging dinsdag al ingaat.

“Televisiekijken in Nederland verandert razendsnel" aldus Marcel Beerthuizen, director van Ziggo Sport. “Steeds meer mensen combineren lineair kijken met online en een of meerdere streamingdiensten zoals Netflix, HBO Max of Videoland. Met al onze investeringen in innovatie, technische kwaliteit en toegankelijkheid willen we je als voetbalfan een unieke kijkervaring bieden, waar en hoe je ook naar de wedstrijden kijkt.”

Europese wedstrijden van Nederlandse clubs toegankelijker maken

Ziggo Sport wil dat de Europese wedstrijden van Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en FC Twente op deze manier nog toegankelijker maken. “Het is altijd onze prioriteit geweest om UEFA-voetbal toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk Nederlandse kijkers, terwijl we volledig voldoen aan wettelijke vereisten. Over dat laatste heeft het Commissariaat voor de Media recent zijn verwachtingen verder verduidelijkt en ons verzocht onze diensten aan te passen. Hierdoor maken we het kijken naar UEFA-voetbal nog eenvoudiger en toegankelijker", vervolgt Beerthuizen.

Optimisme bij Ziggo over kijkcijfers

Ziggo laat weten dat het totaal aantal kijkers naar het UEFA-clubvoetbal blijft stijgen, met inmiddels regelmatig meer dan één miljoen lineaire en streaming kijkers per wedstrijd. "We zijn blij met deze cijfers, maar staren er ons ook niet blind op. We zijn pas vier maanden onderweg en het is niet meer dan logisch dat mensen even moeten wennen dat ál het Europese clubvoetbal bij één sportzender zit en tegelijk op verschillende platformen te zien is", besluit Beerthuizen.

