Ziggo Sport zorgt voor kokende woede, vlak voor Feyenoord – Salzburg: ‘Respectloos! Het kan niet lager!’

Ziggo Sport heeft woensdagavond, vlak voor de aftrap van de wedstrijd tussen Feyenoord en Red Bull Salzburg, geen beste beurt gemaakt. De zender besloot om een reclameblok te starten, tijdens de minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de overstromingen in Valencia.

Net zoals bij alle Champions League-wedstrijden werd er ook in De Kuip een minuut stilte ingelast voor de slachtoffers in Valencia. Toen de spelers van Feyenoord en RB Salzburg zich verzamelden in de middencirkel, besloot Ziggo Sport een commerciële boodschap in te lassen. Televisiekijkers uitten op X massale onvrede over het moment.

Vlak vóór de minuut stilte waren de programmamakers van Ziggo Sport al de gebeten hond onder menig televisiekijker. Tijdens een gitaarsolo op het veld schakelde de zender ineens naar Bas van Veenendaal, die verslag deed vanuit de catacombe.