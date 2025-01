La Gazzetta dello Sport bevestigt: Italiaanse grootmacht gaat vol voor Giménez

Feyenoord lijkt serieus rekening te moeten gaan houden met een vertrek van . ESPN bracht maandag de interesse van AC Milan in de Mexicaanse spits naar buiten en nu meldt het Italiaanse La Gazzetta dello Sport dat de Rossoneri de spits van Feyenoord als prioriteit zien.

Het is echter geen uitgemaakte zaak dat Giménez deze winter de overstap maakt naar AC Milan. Volgens de roze sportkrant moet de club van Tijjani Reijnders eerst ruimte maken door spelers te verkopen. Zo hoopt AC Milan de 23-jarige verdediger Strahinja Pavlovic te kunnen slijten. Als de Serviër verkocht wordt, dan is Giménez de eerste optie om het elftal aanvallend te versterken.

Feyenoord lijkt echter niet voornemens om zijn topscorer deze winter te laten gaan. Naar verluidt verlangen de Rotterdammers een transfersom van minimaal veertig miljoen euro voor de spits die dit seizoen dertien keer trefzeker was in zeventien wedstrijden. Giménez zelf zou niet onwelwillend tegenover een stap naar de Serie A staan.

AC Milan heeft alternatieven voor Giménez

Mocht AC Milan er niet in slagen om Giménez los te weken bij Feyenoord, dan zijn er voldoende alternatieven in beeld. Zo staan onder meer Dodi Lukebakio van Sevilla en João Felix van Chelsea op het lijstje van de Rossoneri. Laatstgenoemde maakte afgelopen zomer nog voor 52 miljoen euro de overstap van Atlético Madrid naar The Blues.

