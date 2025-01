Van Hanegem botst met Van der Vaart: 'Ik zeg dit zes keer, maar jij luistert niet'

Willem van Hanegem heeft bij het programma Rondo van Ziggo Sport de huidige situatie omtrent Feyenoord en Ajax besproken. De analist, die niet al te vaak meer op televisie verschijnt, merkt op dat Rafael van der Vaart niet begrijpt wat hij over de twee clubs wil zeggen.

Van Hanegem stelt Van der Vaart maandagavond in de uitzending van Rondo de vraag of het feit dat Ajax nu veel wedstrijden in de Eredivisie wint als iets bijzonders gezien moet worden: "Nee, maar dat zeg ik ook niet. Maar goed, als je over Feyenoord positief bent en wij (Ajax) staan negen punten voor, dan is dat ook gek. Gekke competitie", zegt Van der Vaart. Vervolgens ontstaat er kortsluiting tussen de twee.

"Jij luistert ook weer niet", reageert Van Hanegem vervolgens geïrriteerd. "In de zeven Champions League-wedstrijden die ze hebben gespeeld heeft Feyenoord de grote clubs verslagen. Dan moeten ze tegen waardeloze elftallen en dan verliezen ze. Dat is droevig. Dat heb ik zes keer gezegd tegen je", legt Van Hanegem op serieuze toon uit aan zijn collega.

"Maar je staat wel negen punten achter", reageert Van der Vaart op de woorden van Van Hanegem: "Ja, dat zeg ik toch? Dat heb ik nu drie keer tegen je gezegd. Ja, we staan negen punten achter, dat weet ik. Dat is droevig", besluit Van Hanegem, waarna presentator Wytse van der Goot de discussie snel beëindigt.

