Van der Vaart pleit voor wissel van Verbruggen bij Oranje: 'Dit is de allerbeste'

Rafael van der Vaart vindt dat op termijn de eerste doelman van het Nederlands elftal moet worden. In het programma Rondo van Ziggo Sport geeft Van der Vaart aan dat de doelman van Feyenoord in zijn ogen de 'allerbeste' van Nederland is.

"We hebben vaak kritiek op Bijlow gehad, omdat hij geblesseerd is", begint Van der Vaart in het programma Rondo van Ziggo Sport: "Maar dit is de allerbeste keeper van Nederland", stelt Van der Vaart. "We kunnen wel concluderen dat hij in plaats van van Bart Verbruggen, die ook een prima keeper is, moet keepen. Per direct", zegt Van der Vaart, die er wel aan toevoegt dat Bijlow dan wel fit moet blijven.

De analist vervolgt zijn verhaal: "Als hij nu maandenlang fit blijft, dan is dit gewoon de keeper. Verbruggen is ook een hele goede keeper, maar in potentie hoort hij (Bijlow) in het rijtje Edwin van der Sar en Maarten Stekelenburg", vindt Van der Vaart.

Momenteel is Verbruggen de eerste keeper van het Nederlands elftal, met achter hem Brentford-doelman Mark Flekken. Nick Olij was tijdens de afgelopen interlandperiode de derde doelman van het Nederlands elftal.