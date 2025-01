Noa Vahle blundert gigantisch met gênante vraag, Bijlow stomverbaasd

Noa Vahle was woensdagavond niet helemaal bij de les tijdens haar interview na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en Bayern München (3-0). De journaliste van Ziggo Sport vroeg , als 'aanvoerder', om te reageren op de onrust binnen de Rotterdamse club, maar vergiste zich compleet.

Woensdag 22 januari 2025 gaat de boeken in als een historische dag voor Feyenoord. De Rotterdammers stelden op sensationele wijze de tussenronde van de Champions League veilig na een 3-0 zege op Bayern München, maar hadden voorafgaand aan het duel te maken met flink wat onrust. Diverse media meldden dat Brian Priske op het punt stond om ontslagen te worden bij de Rotterdamse club.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop wilde Vahle het niet alleen over het Europese succes, maar ook over de onrust hebben. Bijlow, de hoofdrolspeler van woensdagavond, verscheen voor de camera’s van Ziggo Sport. “Het voelt heel gek om dit soort vragen nu te stellen na een 3-0 zege op Bayern München, maar de waarheid van de dag is ook dat er heel veel onrust is binnen de club, voornamelijk over de trainer. Een vraag aan jou als aanvoerder: hoe kijkt de spelersgroep hiernaar?”, begint Vahle.

Bijlow reageert direct verbaasd: “Aanvoerder?”, antwoordt de keeper. “Vandaag dan…”, probeert Vahle zich te corrigeren. “Nee, ik ben vandaag geen aanvoerder geweest”, corrigeert Bijlow haar. “Oh, dat dacht ik,” sluit de journaliste af. Normaliter draagt Quinten Timber de aanvoerdersband bij Feyenoord, maar hij ontbrak vanwege een blessure. Dávid Hancko nam die rol over en was dus aanvoerder tegen Bayern. In het verleden heeft Bijlow wel eens de band gedragen bij Feyenoord.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spreekkoren van FC Utrecht-fans tegen Feyenoord: om deze reden werd het duel niet gestaakt

Supporters van FC Utrecht hebben zondagmiddag vanuit het uitvak de fans van Feyenoord uitgedaagd.