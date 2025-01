Te Kloese doorbreekt stilzwijgen over Priske en komt met duidelijk statement

Dennis te Kloese heeft voor het eerst gereageerd op de aanhoudende geruchten over de toekomst van Feyenoord-trainer Brian Priske, die al dan niet ontslagen zou gaan worden. De algemeen directeur van de Rotterdammers komt tegenover Rijnmond met een duidelijk statement: "Hoewel ik er geen gewoonte van wil maken om te reageren op verhalen en geruchten, wil ik graag bevestigen dat Brian de hoofdtrainer is van Feyenoord", aldus Te Kloese.

Gisteren (woensdag) sijpelden vanuit Denemarken berichten door dat Priske tegen Bayern München, ongeacht het resultaat, voor het laatst op de bank zou zitten in De Kuip. Later op de avond werd de berichtgeving bevestigd door De Telegraaf, dat bovendien wist te melden dat behalve de tegenvallende prestaties in de Eredivisie ook onenigheid in de technische staf én een gebrek aan duidelijkheid richting de spelersgroep redenen voor Feyenoord zijn om de samenwerking te beëindigen. Het Champions League-duel met de Duitse grootmacht leverde echter een even fraaie als verrassende 3-0 zege op, waarna het donderdag lange tijd stil bleef rond Priske. Tot Vissers 's middags op X meldde dat de trainer 'vooralsnog niet wordt ontslagen'.

Na het duel met Bayern heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden tussen Priske en de Feyenoord-leiding, zo meldt Te Kloese. "Vandaag, na de bijzondere avond tegen Bayern, hebben we uitgebreid met elkaar gesproken en onze visie verder aangescherpt", laat de bestuurder weten aan de regionale zender. ""Wat we samen zien, is dat er veel zaken zijn die ontzettend positief zijn en goed gaan. Denk bijvoorbeeld aan de indrukwekkende prestaties in de Champions League, die niet alleen het team maar ook onze spelers verder versterken en in waarde doen stijgen. Daarnaast zijn we trots op het doorstromen en ontwikkelen van onze jonge talenten, die ook een steeds belangrijkere rol spelen in de ploeg", aldus Te Kloese.

Te Kloese: 'Dat is natuurlijk niet goed genoeg'

Dat neemt niet weg dat er een aantal zaken flink moet verbeteren, zo blijkt duidelijk uit de woorden van Te Kloese. "Tegelijkertijd blijven we als team, en als club, continu streven naar verbetering en blijven we tevens kritisch op onszelf en naar elkaar. De prestaties in de eredivisie en daarmee de stand op de ranglijst zijn natuurlijk niet goed genoeg. Met een gezamenlijke ambitie en focus zullen we verder bouwen aan ons spel en het verbeteren van onze prestaties. Bij Feyenoord geloven we in de kracht van samenwerken, waarin spelers, staf en organisatie als één geheel opereren. Dat is immers de basis van ons succes", besluit de algemeen directeur.

