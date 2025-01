ESPN komt met heel ander geluid over ontslag Priske bij Feyenoord

Het mogelijke ontslag bij Brian Priske is een heuse soap geworden. Waar eerst het verhaal was dat de Deen bij welke uitslag dan ook na de wedstrijd tegen Bayern München (3-0 winst) ontslagen zou worden, lijkt de trainer nu te mogen aanblijven. Daar is Sinclair Bischop echter niet zeker van.

De verslaggever van ESPN komt naast De Kuip met een update voor de televisiezender. "Formeel is Brian Priske nog steeds de trainer,'' vertelt Bischop. ''Vandaag zal er geen ontslag volgen, maar er is wel complete radiostilte in Rotterdam. Je legt je oor te luisteren en belt met veel mensen. Ook veel mensen die je normaal wel te woord staan, zijn allemaal wat terughoudend.''

Artikel gaat verder onder video

Er werd dan ook weinig nieuws met Bischop gedeeld, maar één ding werd wel meermaals genoemd. ''Feit is wel dat je ook berichten hoort dat er vandaag onderhandeld is tussen advocaten van Brian Priske en Feyenoord, voor het ontbinden van zijn contract. Dan zou Priske natuurlijk in een geweldige positie zitten nu hij met 3-0 heeft gewonnen van Bayern. Zeker met de waslijst aan blessures had niemand dit resultaat verwacht.'' Mochten de Rotterdammers inderdaad kiezen om Priske de laan uit te sturen, komt daar, naast de overleggen met de advocaten, nog wel het een en ander bij kijken. "Dat is ook niet een-twee-drie geregeld", vervolgt Bischop. "Feyenoord mag pas met een opvolger gaan praten op het moment dat het afgewikkeld zou zijn met Priske.''

LEES OOK: Twijfels over groot Feyenoord-nieuws: 'Dit is toch een grapje?'

De redenen voor het potentiële ontslag van de trainer, die afgelopen zomer bij Feyenoord instapte, ligt vooral bij clashes tussen leden van de technische staf. "Het is met name gebotst na de wedstrijd tegen Willem II. In de technische staf zou er een clash zijn geweest tussen de assistenten van Priske.'' Hierbij worden de namen van Lukas Babalola en Björn Hamberg genoemd, die niet goed overweg zouden kunnen met collega's en spelers bij Feyenoord. Eerder ging al het gerucht dat het botste tussen Priske en John de Wolf (zie onderstaand artikel).

'Vrijdag belangrijke dag voor Priske'

Volgens Bischop wordt vrijdag een belangrijke dag voor de trainer van Feyenoord. "Dan begint de voorbereiding op Lille (het volgende duel van de Rotterdammers, red.). Als Priske straks geen onderdeel meer is van Feyenoord, ga je hem niet laten bungelen door hem morgen wel voor de groep te laten verschijnen." Als potentiële opvolgers van de Deen worden vooral Marino Pusic en René Hake genoemd, stelt Bischop nog tot slot.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Brian Priske wilde bij Feyenoord per direct breken met clubicoon'

Brian Priske probeerde een Feyenoord-icoon de deur uit te werken, maar diens vertrek was voor de clubleiding onbespreekbaar.