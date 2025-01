Twijfels over groot Feyenoord-nieuws: 'Dit is toch een grapje?'

Youri Mulder geloof niet dat Brian Priske inderdaad mag aanblijven als trainer van Feyenoord, zoals de Volkskrant-journalist Willem Vissers donderdagmiddag op X wist te melden. Mulder zegt in de studio bij van Ziggo Sport, waar hij samen met Ronald de Boer aanschuift bij Hélène Hendriks om de Europa League-duels van donderdag te analyseren, dat hij denkt dat Vissers 'een grapje maakt'.

Gisteren (woensdag) sijpelden vanuit Denemarken berichten door dat Priske tegen Bayern München, ongeacht het resultaat, voor het laatst op de bank zou zitten in De Kuip. Later op de avond werd de berichtgeving bevestigd door De Telegraaf, dat bovendien wist te melden dat behalve de tegenvallende prestaties in de Eredivisie ook onenigheid in de technische staf én een gebrek aan duidelijkheid richting de spelersgroep redenen voor Feyenoord zijn om de samenwerking te beëindigen. Het Champions League-duel met de Duitse grootmacht leverde echter een even fraaie als verrassende 3-0 zege op, waarna het donderdag lange tijd stil bleef rond Priske. Tot Vissers 's middags op X meldde dat de trainer 'vooralsnog niet wordt ontslagen'.

LEES OOK: Feyenoord hakt knoop door en laat Priske aanblijven

Mulder betwijfelt de berichtgeving van Vissers: "Dit is ook een grapje toch van Willem, denk ik?", vraagt de oud-voetballer aan presentatrice Hélène Hendriks. Die antwoordt: "Dat weet ik niet, maar het is wel raar." Ronald de Boer beaamt: "Het is zo raar dat je geen duidelijkheid creëert. Er ís rook, dat is duidelijk. Anders komt Dennis te Kloese ook wel naar voren met een statement." Mulder vraagt door: "Bedoel je dat het raar is dat ze hem überhaupt willen ontslaan, óf is het raar dat ze ervan afzien?"

'Als je daar achterstaat, dan moet je Priske ontslaan'

De Boer zegt dat hij het 'nu' raar vindt: "Want het is duidelijk dat dat het geval was. Ik vind: als je daar achter staat, dan moet je hem ontslaan." De oud-international denkt er zelf echter anders over: "Zoals ik er naar kijk, vind ik dat niet. Hij heeft geweldige wedstrijden gespeeld in de Champions League. En in de competitie ook geweldige wedstrijden, maar ook mindere", moet De Boer toegeven. "Hij heeft natuurlijk wel een behoorlijke erfenis achtergelaten gekregen van Arne Slot. En dan mist hij ook nog zijn twee beste middenvelders (Quinten Timber en In-beom Hwang, red.), wat in mijn optiek een van de belangrijkste posities zijn." Hendriks stipt aan dat het toch een probleem is als het niet klikt tussen een deel van de staf en de selectie. Mulder vindt dat echter niet per se een reden voor ontslag: "Dan is het de vraag of je de hoofdtrainer er dan uit moet doen. Je weet van tevoren wat voor mens Priske is, die heeft 50 kilometer verderop in Antwerpen gezeten."

Vissers: 'Geen sprake van ontslag Priske, te Kloese voert indringende gesprekken met trainer'

Overigens was de tweet van Vissers wel degelijk serieus. Ongeveer twee uur naar de plaatsing verschijnt een artikel van de journalist op de site van de Volkskrant, waarin hij schrijft: "Ingewijden bevestigen aan de Volkskrant dat er binnen de club sprake is van problemen, en dat verbetering noodzakelijk is. Maar van ontslag is op dit moment geen sprake. De clubleiding, onder leiding van directeur Dennis te Kloese, voert indringende gesprekken met de Deen, vooral vanwege de matige prestaties in de competitie."

