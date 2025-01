Driessen waarschuwt Feyenoord: 'Dan is zijn rol uitgespeeld en is hij de volgende die het veld moet ruimen'

Mocht Feyenoord inderdaad besluiten om de samenwerking met Brian Priske per direct te beëindigen, dan valt het niet uit te sluiten dat Marino Pusic terugkeert in De Kuip. De voormalig assistent van Arne Slot in Rotterdam-Zuid werd woensdag al in verband gebracht met een rentree bij Feyenoord en volgens Valentijn Driessen doet de huidige nummer vier van Nederland er goed aan om een hernieuwde samenwerking aan te gaan. De verslaggever van De Telegraaf is tegelijkertijd van mening dat directeur Dennis te Kloese zijn ‘hoofd in de strop steekt’ als hij Pusic inderdaad aanstelt als opvolger van Priske.

Priske werd na het afgelopen seizoen aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, maar dreigt zeven maanden later alweer op straat te worden gezet. Hij ging met de winst van de Johan Cruijff Schaal weliswaar goed van start en ook de resultaten in de competitiefase van de Champions League zijn uitstekend, maar de prestaties in de Eredivisie zijn ondermaats en in de technische staf zou de spanning om te snijden zijn. Zo had Priske naar verluidt vorige week per direct willen ‘breken’ met John de Wolf, wiens vertrek echter ‘onbespreekbaar’ was voor Feyenoord. Het ontslag van Priske zit er daarentegen aan te komen, waardoor de club op zoek zal moeten naar een nieuwe hoofdtrainer.

In die zoektocht lijkt de clubleiding te zijn uitgekomen bij een oude bekende. Slot nam Pusic als assistent mee naar Rotterdam-Zuid. De voormalig hoofdtrainer van FC Twente was erg geliefd in De Kuip. “Altijd tot volle tevredenheid van commissarissen, directie, Slot en de spelers van Feyenoord. Los van die keer dat Pusic een aanvaller van Slavia Praag bij de keel greep in de kwartfinale van de Conference League was er slechts één rimpeling tijdens het dienstverband van de assistent. Toen hij in het voorjaar van 2023 achter de rug om van Feyenoord samen met Slot en Sipke Hulshoff onderhandelde met Tottenham Hotspur. Toen de overgang naar de Premier League afketste, werden de klokken in De Kuip snel weer gelijkgezet”, zo schrijft Driessen op de website van De Telegraaf.

Te Kloese de mist in met Priske

Volgens Driessen was de medewerking van Feyenoord aan het vertrek van Pusic naar Shakhtar Donetsk in oktober 2023 het ‘bewijs’ daarvan. “Nu moet Pusic dus terugkeren als hoofdverantwoordelijke en Feyenoord gaan leiden in de geest van Slot. Omdat veel spelers uit die tijd nog steeds onder contract staan, valt de keus voor Pusic te begrijpen”, zo schrijft Driessen, al wijst hij er wel op dat het hoofdtrainerschap ‘iets heel anders’ is dan de assistentenrol. “Wie zijn hoofd met Pusic als nieuwe hoofdtrainer in de strop steekt, is algemeen directeur Te Kloese. Hij was vorige zomer de grote pleitbezorger voor Priske bij Feyenoord. Jarenlang had hij de Deen gevolgd en diens data imponeerden Te Kloese.” Volgens Driessen is het huwelijk tussen Feyenoord en Priske echter ‘vanaf het allereerste moment een mismatch geweest’. “Waarbij het vreemd was dat Priske van Te Kloese de succesrijke filosofie van Slot zomaar over de schutting mocht kieperen.”

Een ‘foute keus’ kan, zo vervolgt Driessen, maar volgens de verslaggever kan Te Kloese zich geen tweede ‘misser’ op trainersgebied veroorloven. Met andere woorden: de hereniging met Pusic moet een succesverhaal worden. “Valt het trainersmuntje met Pusic opnieuw verkeerd, dan is de rol van Te Kloese bij Feyenoord uitgespeeld en is hij de volgende die het veld moet ruimen in De Kuip”, zo klinkt het.

