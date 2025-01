Brian Priske heeft 'respect' en 'begrip' voor mogelijk ingrijpend besluit Feyenoord

Mocht Feyenoord inderdaad besluiten om de samenwerking met Brian Priske te beëindigen, dan zou hij daar respect en begrip voor hebben. Dat vertelde de veelbesproken hoofdtrainer woensdagavond na afloop van de spectaculaire overwinning op Bayern München in de Champions League. Hij wilde voor de camera’s van Ziggo Sport niet uitgebreid ingaan op de geruchten over zijn ontslag, maar op de persconferentie liet hij zich er toch nog even over uit.

Priske werd na het afgelopen seizoen door Feyenoord aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De Deen stond voor de loodzware klus om Arne Slot op te volgen. Met de winst van de Johan Cruijff Schaal beleefde Priske een goede start en ook de resultaten in de Champions League zijn uitstekend, maar in de Eredivisie staat Feyenoord er beroerd voor. De Rotterdammers kunnen de landstitel zo goed als zeker op hun buik schrijven en ook de achterstand op de tweede plaats is fors. Bovendien zouden er problemen zijn in de technische staf en is ook de relatie met de spelersgroep niet optimaal.

Priske loodste Feyenoord woensdagavond echter naar een historische 3-0 overwinning op Bayern München. De oefenmeester zou desondanks niet ‘boos’ worden als Feyenoord besluit hem op straat te zetten. “Ik heb respect voor mensen. Ik neem ook beslissingen met spelers en mensen in mijn staf. Ik zeg dan altijd: ik verwacht niet dat jullie akkoord zijn met mijn beslissing, maar ik hoop wel dat jullie begrijpen waarom ik de keuze maak”, zo wordt Priske geciteerd door De Telegraaf. De positie van Priske is in de eerste weken van 2025 flink onder druk komen te staan. Feyenoord verloor van FC Utrecht en speelde gelijk bij Willem II. Na het teleurstellende optreden in Tilburg zei Priske dat hij ‘het heilige vuur miste’.

Niet lang voor de aftrap tegen Bayern München kwam een Deense krant met het nieuws dat Priske sowieso, ongeacht het resultaat in de Champions League, door Feyenoord ontslagen zal worden. “Als er iets gebeurt bij de club nu, weet ik dat ik alles heb gedaan. Als mens en als trainer doe ik mijn best. Soms lukt het, zoals vanavond (woensdag, red.), soms niet. Vanavond ben ik trots op mijn team en op de club”, zo klinkt het. Priske wilde ondanks de hardnekkige geruchten over zijn mogelijke ontslag niet spreken van een ‘rare avond’. “Niet echt. Mijn focus ligt elke dag op de ploeg en de club, ook vandaag. Als er wat gebeurt rond of met mij vind ik dat minder belangrijk. Kijk ik heb familie en die volgen dingen. Ik lees zelf niks. Ik hou de focus op mijn job, niet alleen tegen Bayern maar alle maanden dit seizoen. En als je punten niet pakt, weet je dat er dingen kunnen gebeuren. Dat is het leven van een trainer…”, aldus de Deen.

Pittig programma voor Feyenoord

Mocht Feyenoord inderdaad besluiten om Priske de laan uit te sturen, dan laat hij de club in ieder geval achter in de tussenronde van de Champions League. De Rotterdammers verzekerden zich dankzij de zege op Bayern München van een ticket voor de volgende ronde en kunnen zich zelfs nog rechtstreeks kwalificeren voor de achtste finales van het miljardenbal. Ze sluiten de competitiefase volgende week af met een bezoek aan LOSC Lille. Feyenoord komt dit weekeinde niet in actie in de Eredivisie, maar op 2 februari staat De Klassieker tegen Ajax op het programma. Drie dagen later is het in Eindhoven te gast voor het duel met PSV in de kwartfinales van de KNVB-beker.

