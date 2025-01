Priske krijgt na zege op Bayern wéér vragen over Feyenoord-ontslag: 'Hoop dat iedereen heeft gezien dat...'

Feyenoord-trainer Brian Priske wil ook na afloop van de spectaculaire 3-0 zege op Bayern München in de Champions League niet inhoudelijk ingaan op de steeds sterker wordende geruchten over zijn ontslag. In gesprek met Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle zegt de Deen dat de focus niet op zijn positie, maar op de geweldige prestatie van zijn spelersgroep én die van PSV - dat een dag eerder met 2-3 zegevierde bij Rode Ster Belgrado - zou moeten liggen.

"Brian, daar is het heilige vuur weer", begint Vahle haar vraaggesprek met Priske met een verwijzing naar diens opmerking na afloop van het gelijkspel bij Willem II van afgelopen weekend. De trainer grijnst: "Ja, dat was zeker. Drie mooie punten, een mooie overwinning ook. Echt een geweldige avond in De Kuip. Echt verdiend, denk ik ook. Dertien punten in de Champions League is misschien niet ongelooflijk, maar toch is het ongelooflijk wat deze gasten dit seizoen in de Champions League hebben gedaan", prijst Priske zijn selectie.

Priske pikt er één Feyenoord-uitblinker uit: 'Natuurlijk heel trots op hem'

De Deen heeft wel een verklaring voor de grote verschillen tussen de prestaties van Feyenoord in de Eredivisie enerzijds en die in Europees verband anderzijds: "Het zijn verschillende manieren van voetballen. Ik weet niet hoeveel balbezit we in de eerste helft hebben gehad... 29 procent? Dan zie je dat het volledig andere wedstrijden zijn. Het lukt in de Champions League, dat doet natuurlijk heel veel met mij. Ik ben zo trots op die gasten, op deze groep. Ze hebben heel veel kwaliteit." Priske pikt er één uitblinker uit: Justin Bijlow. "Onze keeper was heel goed. Eindelijk ook weer een clean sheet, ik ben natuurlijk heel trots op hem."

Vahle brengt het gesprek daarna, net als in haar interview met Priske vóór het duel, op de geruchten over zijn vertrek. "Wat is er waar van hetgeen dat nu beweerd wordt dat dit je laatste wedstrijd voor Feyenoord zou kunnen zijn?", vraagt de verslaggever. Priske zegt het niet te weten: "Daar heb ik geen idee van. Op dit moment is het juiste antwoord voor mij dat ik de trainer van Feyenoord ben. Ik heb niks anders gehoord, dus dat verwacht ik ook. Maar voetbal is voetbal. Ik doe mijn job, elke dag. Daar ben ik mee bezig en dat zal ik altijd doen. Of ik Dennis te Kloese na de wedstrijd heb gesproken? Ja, heel snel. Proficiat, gefeliciteerd", aldus Priske.

Vervolgens vraagt Vahle of er iets klopt van de verhalen dat er onenigheid tussen de Priskes technische staf en de spelersgroep bestaat, zoals De Telegraaf tijdens de wedstrijd onthulde. "Ik snap je vraag, maar ik hoop dat jullie mij en de club vanavond respect tonen. En het Nederlandse voetbal. Dit is een ongelooflijk resultaat vind ik, we hebben twee ploegen in de tweede ronde van de Champions League. Niet alleen Feyenoord, maar ook PSV. Dat is een ongelooflijk resultaat voor het Nederlandse voetbal. Jullie moeten eigenlijk heel trots zijn op deze clubs en op dit moment van deze avond, niet over mijn positie spreken. Morgen is er een nieuwe dag, dan mag je misschien weer komen en een nieuwe vraag stellen." Verderop zegt Priske nog: "Jullie kennen het beter dan ik. De media, de geruchten, dat is een deel van voetbal. Ik geef er eigenlijk geen klote om, ik hou mijn focus op wat ík kan doen. En ik hoop dat iedereen heeft gezien dat ik alles heb gedaan om deze groep voor te bereiden op een zeer belangrijke wedstrijd. En dat die gasten alles hebben gedaan voor deze club, daar ben ik heel erg trots op."

