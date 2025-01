Studio Voetbal ziet droomaanwinst voor Feyenoord en noemt bedrag van 7,5 miljoen euro

Feyenoord doet er goed aan om werk te maken van de komst van Sem Steijn, vinden Theo Janssen en Arno Vermeulen. De analisten van Studio Voetbal raden Steijn aan om in de Eredivisie te blijven en zien Feyenoord als een uitstekende vervolgstap.

Met vijftien doelpunten is Steijn momenteel de topscorer van de Eredivisie. “Als hij bij dit Feyenoord had gespeeld, had hij er geen vijftien gemaakt, maar twintig”, denkt Janssen. “Dat is echt het type speler dat ze missen: een speler die vanuit de tweede lijn altijd onderweg is om voor het doel te komen. Dat hebben ze niet.”

Met Quinten Timber en In-Beom Hwang heeft Feyenoord al een prima blok op het middenveld, weet Janssen. “Als je daar een type als Steijn voor hebt, die loopacties kan maken en iets kan creëren, dan word je zoveel gevaarlijker.” Volgens Janssen bieden de buitenspelers, Igor Paixão en Anis Hadj Moussa, te weinig diepgang. “Hadj Moussa wil elke bal in de voet en dan gaat hij z’n acties maken. Als er dan backs zijn of middenvelders die onderweg zijn, dan krijgt hij net dat extra metertje ruimte waardoor hij wel beslissend kan zijn. Dat gebeurt nu helemaal niet, dat zag je vandaag heel duidelijk terug.”

“Ik weet niet wat hij in zijn contract heeft staan, maar als Feyenoord slim is, halen ze die jongen op. Absoluut”, vervolgt de oud-middenvelder. “Ik denk dat dat voor Steijn een goede stap zou zijn naar de top van de Eredivisie. Bij Feyenoord komt er net wat meer druk kijken. Ik denk dat hij ook geweldig past in de Nederlandse competitie. Over de grens wordt het voor hem erg lastig, omdat hij wat dynamiek en snelheid mist. Hij moet bij een ploeg spelen die altijd op de laatste dertig meter op de helft van de tegenstander staat, zodat hij z’n loopacties kan maken.”

Geen gelimiteerde transfersom

Steijn verlengde vlak voor de kerst zijn contract in Enschede tot medio 2028. Vermeulen stelt dat hij een gelimiteerde transfersom heeft; Pierre van Hooijdonk speculeert dat de hoogte daarvan 7,5 miljoen euro is. Technisch directeur Arnold Bruggink heeft in gesprek met Tubantia echter al ontkend dat er sprake is van een gelimiteerde transfersom.

“Bij Feyenoord reiken de bomen ook niet tot aan de hemel, maar hij zou wel de beste versterking zijn voor Feyenoord in het nieuwe seizoen”, vindt Vermeulen. “Ik vind het voor Steijn ook wel interessant om nog even in Nederland te blijven. Het is ook helemaal niet erg om in de top van Nederland te spelen in plaats van naar het buitenland te gaan.” Steijn maakte zondag nog een hattrick tegen Willem II (6-2 zege) en is met vijftien treffers de onbedreigde topscorer van Nederland; Ricardo Pepi (PSV) en Troy Parrott (AZ) volgen met tien goals.

