Sem Steijn zwijgt, maar dit scheldwoord schreef zijn ploeggenoot op de wedstrijdbal

is ijzersterk begonnen aan 2025. De sterspeler van FC Twente had zondag met een hattrick een groot aandeel in de 6-2 overwinning op Willem II. Steijn mocht de wedstrijdbal houden en daar stond een opmerkelijke boodschap op van een teamgenoot.

Zelf zette Steijn zijn handtekening niet op de bal, vertelt hij aan de NOS. “Ik laat het aan anderen over om er wat leuke teksten op te schrijven. Er staan hartstikke leuke dingen op. Maar die laat ik voor wat ze zijn, want er staan ook wat andere dingen op die de kijker niet mag weten.”

In ieder geval één opvallende boodschap is bekend. Journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost sprak ook met Steijn en schrijft op X dat Alec Van Hoorenbeeck de tekst 'Tyfus Hagenees!' op de bal schreef. Steijn reageert: "Dat kan ook te maken hebben met het feit dat ik hem altijd kut-Belg noem."

Teamgenoten van #fctwente hebben allen een persoonlijke boodschap op de bal geschreven voor Steijn. Van Hoorenbeeck is weinig aanhalig in zijn felicitatie: "Tyfus Hagenees!"



"Kan ook te maken hebben met het feit dat ik hem altijd kut-Belg noem", laat Steijn met een knipoog… pic.twitter.com/IASuvyvZEA — Tijmen van Wissing (@vanwissing) January 12, 2025

Met vijftien doelpunten gaat Steijn fier aan kop in de strijd om de topscorerstitel van de Eredivisie. Ricardo Pepi (PSV) en Troy Parrott (AZ) volgen met tien goals. Een topscorerstitel voor Steijn zou historisch zijn: Jari Litmanen was in het seizoen 1993/94 de laatste middenvelder die topscorer van de Eredivisie werd.

Door de NOS wordt Steijn gevraagd naar de Finse oud-speler van Ajax. “Ik heb wel beelden van hem gezien. Van mensen om mij heen moest ik altijd naar Jari Litmanen kijken, want zij vinden dat wij een beetje dezelfde types zijn. Als ik de beelden zie, kan ik daar wel inkomen. We hebben dezelfde positie op het veld. Ook onze manier van bewegen en de ruimtes inlopen kan op elkaar lijken.”

Leonne Stentler: ‘Steijn toe aan stap hogerop’

Analist Leonne Stentler zegt bij Studio Sport ‘enige gelijkenis’ te zien tussen de twee spelers, bijvoorbeeld in hun diepteloopjes. “Ik wil niet zeggen dat Steijn op het niveau van Litmanen zit, maar ik ben wel van mening dat hij toe is aan een stap hogerop. Hij wordt ook altijd geroemd om zijn werkethiek. Hij doet er alles aan. Vlak voor de kerst verlengde hij zijn contract tot medio 2028, dat vind ik ook ontzettend netjes naar Twente toe. Zo doe je wat terug voor de club. Zijn transferwaarde neemt alleen maar toe.”

