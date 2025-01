Daan Rots en Sem Steijn geven showtje weg: dikke zege op Willem II

De lunchwedstrijd op 12 januari leverde een hoop spektakel op. FC Twente versloeg in eigen huis Willem II met 6-2. Daan Rots (drie assists) en Sem Steijn (drie goals) waren de grote mannen bij Twente. Door dit resultaat stijgt FC Twente naar plek vijf en wisselt Willem II met plek van aartsrivaal NAC en gaat het naar het rechter rijtje.

Op nagenoeg volle oorlogssterkte aantreden tegen een promovendus in de eigen Grolsch Veste was voor FC Twente de ideale gelegenheid om de tweede seizoenshelft goed te beginnen. Vanaf het beginsignaal waren de Tukkers de bovenliggende partij. De mannen van Joseph Oosting grepen de Tilburgers bij de keel en lieten niet los.

Artikel gaat verder onder video

Het duurde dan ook maar een kwartiertje totdat de op dat moment nummer zes van de Eredivisie op voorsprong kwam. De doelpuntenmaker kunt u zelf wel invullen, dat was natuurlijk Sem Steijn. De kleine middenvelder verlengde op kerstavond vorig jaar zijn contract bij de Twentenaren en is dit seizoen on fire.

Daan Rots stuurde Sem Steijn met een schitterende pass de diepte in en toen was het voor de Hagenees een koud kunstje, met een lage schuiver tekende hij voor de 1-0.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Sem Steijn gaat verder waar hij gebleven was ⚽️🔝



FC Twente 1️⃣-0️⃣ Willem II — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2025

Twente bleef aandringen en zocht naar een verdubbeling van de voorsprong, maar het was uiteindelijk Willem II dat na een half uur de stand gelijk trok via Raffael Behounek.

Sem Steijn wilde echter de bezoekers niet lang laten genieten van hun voorsprong, hij scoorde met een kopbal de 2-1. Vlak voor rust schoot Patrick Joosten namens Willen II op doel, de bal werd van richting veranderd en stuiterde tergend langzaam over de doellijn. Lars Unnerstall lag al in de andere hoek, dus de doelman had geen schijn van kans. Na een vermakelijke eerste helft gingen beide ploegen dus rusten met een 2-2 tussenstand.

© Imago

De tweede helft begon net zoals de eerste, met een scherp FC Twente. De Tukkers kregen vijf minuten na rust een strafschop wegens hands van Willem II. Sem Steijn ging, met al zijn zelfvertrouwen, achter de bal staan en stuurde Didillon-Hödl de verkeerde kant op: 3-2.

Na een dik uur gooide Ricky van Wolfswinkel de wedstrijd in het slot met een prachtig stiftje. De assist, opnieuw van Daan Rots, mocht er ook zijn. In de slotfase bleef FC Twente maar gaan en zoeken naar doelpunten. Ook Michal Sadilek kwam op het scoreformulier, met een droge knal maakte hij de 5-2.

Debutant

Vlak voor tijd zagen we een bekende naam in het veld komen: Lucas Vennegoor of Hesselink. De 18-jarige aanvaller is de zoon van Jan Vennegoor of Hesselink. De geboren Tukker speelde 142 wedstrijden voor FC Twente en 157 wedstrijden voor PSV. Daarnaast speelde hij 19 interlands, zijn zoon heeft dus aardig grote schoenen gekregen om te vullen. Ook de zoon van Joris Mathijsen, Jens, maakte minuten voor Willem II.

Wat betekent dit voor de stand?

FC Twente stijgt door deze riante maar verdiende zege naar plek vijf, het springt over AZ heen dat gister gelijk speelde tegen PSV. Willem II wisselt van plek met aartsrivaal NAC Breda, de Tilburgers zijn - voor nu - terug te vinden op plek tien.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oosting onder de indruk van Ajax-talent: 'Interessante speler met een prettig profiel'

Joseph Oosting heeft gereageerd op de mogelijke interesse van FC Twente in Jayden Banel.