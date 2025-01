'Feyenoord-situatie is totaal onwerkbaar geworden voor Brian Priske'

Kees Luijckx verwacht dat Brian Priske hoe dan ook ontslagen zal worden bij Feyenoord. De analist van ESPN denkt dat de situatie in Rotterdam ‘onwerkbaar’ is geworden voor de Deense oefenmeester, zo vertelt hij bij Voetbalpraat.

Hoewel Feyenoord woensdagavond op historische wijze de tussenronde van de Champions League bereikte dankzij een 3-0 zege op Bayern München, heerst er onrust in Rotterdam. Voorafgaand aan het duel verschenen er serieuze geruchten over een mogelijk ontslag van hoofdtrainer Priske. Diverse media meldden zelfs dat Feyenoord al bezig zou zijn met een opvolger, namelijk Marino Pusic.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Priske krijgt na zege op Bayern wéér vragen over Feyenoord-ontslag: 'Hoop dat iedereen heeft gezien dat...'

Het is de vraag of Priske’s perspectief ná het duel tegen Bayern München is veranderd. “Eén ding is zeker: het is een totaal onwerkbare situatie geworden bij Feyenoord. Als dit soort nieuws naar buiten komt, weet je dat het totaal niet goed zit,” benadrukt Luijckx. “De Telegraaf én een Deense krant komen met dit nieuws… onwerkbaar! Als dit soort nieuws wordt gelekt, zit het intern helemaal verkeerd. Er is gewoon een vertrouwensprobleem daar,” vervolgt de oud-verdediger.

LEES OOK: Noa Vahle blundert gigantisch met gênante vraag, Bijlow stomverbaasd

Het Deense Tipsbladet bracht als eerste het nieuws over Priske naar buiten en is volgens Luijckx een betrouwbare bron. De oud-verdediger, die een verleden heeft in de Deense voetbalcompetitie, legt uit: “Volgens mij is dat de bekendste en meest gerenommeerde sportkrant in Denemarken. Het is serieus nieuws en het komt niet van een of andere roddelkrant, en ook niet van een onbetrouwbare journalist. Het is niet zomaar wat,” zegt de ESPN-analist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bas Nijhuis krijgt plots uitbrander van directe collega: 'Hij was een clown'

Bas Nijhuis, de scheidsrechter van FC Utrecht - Feyenoord, wordt bekritiseerd om zijn gedrag in de afgelopen jaren.