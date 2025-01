Martijn Krabbendam trekt heldere conclusie over Priske, maar vraagt zich nog wel één ding af

Brian Priske loodste Feyenoord woensdagavond weliswaar naar een indrukwekkende 3-0 zege op Bayern München in de Champions League, maar het lot van de Deense trainer is al ‘bezegeld’. Dat schrijft ook Martijn Krabbendam na een zinderende avond in De Kuip. Volgens de Feyenoord-watcher van Voetbal International gaat Priske er in ieder geval uit met een ‘knal’ en is het momenteel alleen nog de vraag wanneer hij definitief te horen krijgt dat hij moet vertrekken.

De thuiswedstrijd tegen Bayern München was een hele belangrijke voor Feyenoord. Niet alleen omdat het uitstekende zaken kon doen in de strijd om een plekje in de tussenronde van de Champions League, maar zeker ook omdat de resultaten in de eerste wedstrijden na de winterstop ondermaats waren. Feyenoord verloor van FC Utrecht en speelde gelijk bij Willem II, waarna Priske verklaarde dat hij ‘het heilige vuur miste’. Een paar dagen na deze opvallende uitspraak en een paar uur voor de aftrap van de kraker tegen Bayern München kwam vanuit Denemarken het nieuws over dat Priske ontslagen gaat worden, ongeacht het resultaat tegen de Duitse recordkampioen.

Artikel gaat verder onder video

De 3-0 overwinning zal daar dus geen verandering in brengen, zo bevestigt ook Krabbendam. “Het lot van Brian Priske is sowieso bezegeld. Al ver voor het duel met Bayern München besliste de clubleiding de trainer te willen ontslaan. Hij moest alleen nog wel even de wedstrijd doen”, zo schrijft de clubwatcher op de website van Voetbal International. “Met een rits aan blessures hield niemand rekening met een resultaat, maar de Champions League maakt bij Feyenoord blijkbaar onvermoede krachten los”, zo doelt Krabbendam op de eerdere uitstekende resultaten in het miljardenbal, zoals op bezoek bij Girona, Benfica en Manchester City. Dankzij de 3-0 winst op Bayern München heeft Feyenoord dertien punten uit zeven wedstrijden en speelt het volgende maand in de tussenronde van de Champions League.

LEES OOK: Brian Priske heeft 'respect' en 'begrip' voor mogelijk ingrijpend besluit Feyenoord

Resteert er nog één vraag

“De vraag is nu alleen nog: wanneer breekt Feyenoord met Priske?”, zo schrijft Krabbendam desondanks. “Wie de ploeg zag spelen tegen Bayern München, zag geen team dat klaar lijkt met zijn trainer. Zelden werkte Feyenoord harder dan woensdagavond in De Kuip. Priske kon weer eens geen beroep doen op tal van basisspelers en zag daags voor München zijn twee overgebleven controlerende middenvelders Ramiz Zerrouki en Gjivai Zechiël uitvallen”, zo klonk het. Priske gooide het, grotendeels gedwongen, over een totaal andere boeg. “Feyenoord dwong de zege af na rust door hard te blijven werken. Die rol paste het aangetaste team van Priske wel. Zijn elftal speelde in feite zoals Willem II zaterdag speelde tégen Feyenoord, vanuit de reactie. Dat is altijd makkelijker dan creëren, ook al is het tegen Bayern München en daarmee ligt een deel van het probleem van Priske op tafel.”

Want in de Eredivisie is Feyenoord ‘veel minder’ in staat om het spel te maken, zo schrijft Krabbendam. Dat heeft volgens de clubwatcher tot gevolg gehad dat de Rotterdammers regelmatig ‘onnodig’ gelijk hebben gespeeld en nu al een achterstand van negen punten hebben op Ajax. Ze willen zich dolgraag opnieuw rechtstreeks revancheren voor de Champions League, maar volgens Krabbendam is de tweede plaats en daarmee het ‘heilige doel’ eind januari al uit zicht verdwenen. “Voor de clubleiding is dat de reden te willen breken met de trainer. Het spel én de resultaten in de competitie blijven achter bij de verwachtingen. De club onderzoekt de ongelooflijke reeks blessures en in de staf botert het ook al niet tussen de spelers en de Zweedse en Deense assistenten van Priske, Björn Hamberg en Lukas Babalola”, zo klinkt het.

LEES OOK: Priske krijgt na zege op Bayern wéér vragen over Feyenoord-ontslag: 'Hoop dat iedereen heeft gezien dat...'

De thuiswedstrijd tegen Bayern München lijkt voor Feyenoord dus de laatste te zijn geweest met Priske op de bank. “Dennis te Kloese had hij even kort gesproken (na afloop, red.). Die had hem gefeliciteerd, zei Priske. Normaal gesproken ziet hij zijn directeur donderdag weer, tenminste, dat was de bedoeling en dan met een totaal andere insteek. Het feit dat dit gebeurt, donderdag of vrijdag na een prestatie van formaat, die heel Europa doorgaat, zal voor de trainer voelen als een kleine genoegdoening. Brian Priske gaat eruit met een knal”, zo besluit Krabbendam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske meldt zich op Instagram na nieuwe blamage van Feyenoord

Brian Priske heeft zich na Willem II - Feyenoord op Instagram gemeld.