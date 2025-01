Feyenoord-speler aandachtig toeschouwer bij AZ - Sparta, zit naast Sem Steijn op de tribune

De ontmoeting tussen AZ en Sparta Rotterdam trekt zondagavond nogal wat bekijks. Naast is ook aanwezig in het AFAS Stadion. Eerstgenoemde is uiteraard benieuwd naar hoe het zijn vader Maurice Steijn vergaat, terwijl Ueda er volgens ESPN-commentator Leo Oldenburger met speciale aandacht voor zit. Maikuma speelt sinds afgelopen zomer voor AZ en kent Ueda goed van de Japanse nationale ploeg.

De eerste helft tussen AZ en Sparta heeft niet heel veel om het lijf. De wedstrijd in Alkmaar begon door technische problemen met de communicatie van de arbitrage een paar minuten later, maar beide ploegen wisten vervolgens in het eerste half uur zeker niet te vermaken. Na een gestrande aanval van AZ schakelde de regie plots over naar de tribune, waar naast Steijn ook Ueda in beeld werd gebracht. De Japanse spits van Feyenoord was afgelopen woensdag nog als invaller trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Bayern München in de Champions League en neemt een paar dagen later dus een kijkje bij AZ, waar landgenoot Maikuma een basisplaats heeft.

AZ telde afgelopen zomer een kleine miljoen euro neer voor de komst van Maikuma, die al 26 wedstrijden speelde voor de Alkmaarders en daarin één keer tot scoren kwam. Maikuma droeg bovendien al acht keer het shirt van zijn land. Hij maakte op 12 september 2023 zijn debuut. Maikuma is overigens niet de enige Japanner die op het veld staat bij AZ - Sparta. Ook Shunsuke Mito verscheen aan de aftrap, maar dan in het shirt van Sparta. Hij wacht nog op zijn eerste interland, wel speelde hij negen wedstrijden voor de Onder-23 van Japan.

