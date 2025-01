Aftrap bij AZ - Sparta laat lang op zich wachten, supporters zijn niet blij: ‘Voetballen, voetballen!’

De ontmoeting tussen AZ en Sparta Rotterdam had zondagmiddag om 16.45 uur moeten beginnen, maar door problemen met de apparatuur van de arbitrage klonk het eerste fluitsignaal zeker vijf minuten later. Scheidsrechter Rob Dieperink kwam niet in contact met de VAR, waardoor in eerste instantie werd besloten dat de vierde man Dieperink op de hoogte zou brengen als hij naar het scherm had moeten komen kijken. Na een minuut of tien vertelde ESPN-commentator Leo Oldenburger dat de problemen waren verholpen.

AZ is de laatste weken uitstekend op dreef. De Alkmaarders boekten afgelopen donderdag nog een knappe 1-0 overwinning op AS Roma, waardoor ze met nog één wedstrijd te gaan al zeker zijn van een ticket voor de tussenronde van dat toernooi. Ze zullen er alles aan gelegen zijn de goede reeks door te zetten in de thuiswedstrijd tegen Sparta. De Rotterdammers zijn op hun beurt bezig aan een ronduit teleurstellend seizoen. Maurice Steijn, die in de eerste seizoenshelft werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Jeroen Rijsdijk, wacht zelfs nog op zijn eerste overwinning.

De achterban van AZ rekent dus ongetwijfeld op een nieuwe zege, maar moest zondagmiddag wat langer wachten op de aftrap. Beide ploegen stonden al opgesteld binnen de lijnen en de minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden AZ-supporters was ook al achter de rug, toen duidelijk werd dat er technische problemen waren met de communicatie tussen scheidsrechter Dieperink en zijn assistenten. Dieperink kwam ook niet met VAR Joey Kooij in contact. De communicatie tussen de scheidsrechter en zijn assistenten was vrij vlot hersteld, maar het contact tussen Dieperink en Kooij kwam maar niet op gang. Uiteindelijk besloot de arbitrage om zonder rechtstreeks contact tussen Dieperink en Kooij van start te gaan. De communicatie tussen Dieperink en Kooij zou via vierde official Sander van der Eijk verlopen.

Irritant

De toeschouwers in het AFAS Stadion vonden het op een gegeven moment wel erg lang duren. “Voetballen, voetballen!”, zo klonk het vanaf de tribunes. Commentator Oldenburger hield de kijker thuis op de hoogte van wat er nou precies aan de hand was en bedacht zelfs eventuele oplossingen. “De assistenten en de hoofdscheidsrechter kunnen elkaar niet horen. Misschien zou je dan met vlagsignalen kunnen werken. Of gewoon iedereen een telefoontje in zijn hand. ‘Zeg Rob, het was buitenspel’. Kun je ook gewoon doorbellen. Dit is echt heel irritant. Dat zou hijzelf (Dieperink, red.) ook vinden. Maar als het nou echt helemaal niet gaat werken, gaan we dan niet voetballen of zo?”, zo vroeg Oldenburger zich af. Gelukkig bedacht de arbitrage een oplossing en kon er na een paar minuten alsnog afgetrapt worden.

📵 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞𝐬



Het duel met Sparta Rotterdam staat op punt van beginnen. Er wordt nog even gewacht op de arbitrage. Scheidsrechter Dieperink lijkt met een technisch mankement te kampen. #AZAlkmaar #azspa 0-0 — AZ (@AZAlkmaar) January 26, 2025

