'PSV en Feyenoord grijpen mis: transfertarget gesignaleerd bij buitenlandse grootmacht'

PSV en Feyenoord lijken naast de komst van Excelsior-middenvelder Cedric Hatenboer te gaan grijpen. De 19-jarige verdedigende middenvelder staat in de warme belangstelling van beide topclubs in de Eredivisie, maar de Kralingers hebben volgens bronnen in België een akkoord bereikt met Anderlecht over een winterse transfer. Excelsior zou een bedrag van 1,8 miljoen euro tegemoet kunnen zien.

Hatenboer speelde in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, Ajax én Feyenoord, maar komt sinds de zomer van 2022 uit voor Excelsior. Namens de Kralingers kwam de verdedigende middenvelder dit seizoen zeventien keer in actie, waarbij hij eenmaal trefzeker was. Het contract van Hatenboer loopt na dit seizoen nog één jaar door, maar Excelsior dreigt de jonge uitblinker deze winter al te gaan verliezen. Afgelopen weekend werd al duidelijk dat PSV, Feyenoord, FC Twente én Anderlecht de jonge middenvelder in het vizier zouden hebben. Later werd ook het Royal Antwerp FC van technisch directeur Marc Overmars toegevoegd aan dat rijtje.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Excelsior slaat buitenlands bod van 1,5 miljoen euro af op uitblinker die ook door Twente gevolgd wordt'

Een eerste bod van Anderlecht ter waarde van 1,5 miljoen euro zou door Excelsior terzijde zijn geschoven. Inmiddels heeft Paars-Wit wél een akkoord weten te bereiken met de Keuken Kampioen Divisionist, zo meldt De Telegraaf. Excelsior zou 1,8 miljoen euro tegemoet kunnen zien voor de talentvolle speler. Hatenboer is maandag zelfs al gesignaleerd in België, waar hij eerst in Antwerpen met Overmars zou hebben gesproken, om daarna door te reizen naar Brussel voor een gesprek met Anderlecht.

Anderlecht troeft leger aan belangstellende clubs af

Volgens De Telegraaf troeft Anderlecht met de komst van Hatenboer een enorme rij clubs af. Behalve PSV, Feyenoord, Twente en Antwerp zouden namelijk óók Go Ahead Eagles, Champions League-deelnemer Bologna én de Franse grootmacht Olympique Marseille belangstelling hebben getoond.

Voetbal International onthult: Excelsior krijgt nóg hoger bedrag voor Hatenboer

Volgens Voetbal International ligt er inderdaad een akkoord tussen Excelsior en Anderlecht. Het weekblad schrijft dat ook Ajax 'nog even op de lijn' kwam voor Hatenboer, maar dat de middenvelder naar België zal gaan verkassen. De transfersom zou 'om en nabij de 2,5 miljoen euro' liggen en door bonussen en een doorverkooppercentage in de toekomst nóg hoger uit kunnen vallen. Beide clubs zijn bovendien overeengekomen dat Hatenboer het huidige seizoen afmaakt bij Exelsior, om komende zomer definitief de overstap naar Anderlecht te gaan maken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Halst hard voor twee PSV'ers: 'Dit is echt een basisfout'

Jan van Halst is ondanks de zege in Belgrado zeer kritisch op twee basisspelers van PSV: "Dat doe je toch niet, met tien man?"