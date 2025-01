'Excelsior slaat buitenlands bod van 1,5 miljoen euro af op uitblinker die ook door Twente gevolgd wordt'

Excelsior, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, dreigt deze winter een van de grote smaakmakers kwijt te raken. De Telegraaf meldt dat de Belgische topclub Anderlecht een bod van 1,5 miljoen euro heeft uitgebracht op verdedigende middenvelder Cedric Hatenboer (19). Ook FC Twente zou de speler in het vizier hebben.

Hatenboer speelde in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, Ajax én Feyenoord, maar komt sinds de zomer van 2022 uit voor Excelsior. Namens de Kralingers kwam de verdedigende middenvelder de eerste seizoenshelft zestien keer in actie, waarin hij eenmaal trefzeker was. Het contract van Hatenboer loopt na dit seizoen nog één jaar door, maar Excelsior dreigt de jonge uitblinker deze winter al te gaan verliezen.

Het voor Keuken Kampioen Divisie-begrippen forse bod van Anderlecht zou door technisch directeur Niels van Duinen zijn afgewezen. Daarmee is de dreiging van een vertrek van Hatenboer echter nog niet van de baan. Of Paars-Wit van plan is een hogere transfersom aan te bieden is nog niet duidelijk, maar ook in de Eredivisie staat de middenvelder er goed op.

'Twente ziet in Hatenboer mogelijke opvolger Regeer'

Bovengenoemde krant schrijft namelijk dat FC Twente 'de verrichtingen van Hatenboer nauwgezet volgt'. De Tukkers namen deze winterstop afscheid van Youri Regeer, die na anderhalf jaar terugkeert bij Ajax. Hatenboer zou het gat dat Regeer in Enchede achterlaat dus mogelijk kunnen gaan opvullen.