'Ajax heeft ogen gericht op geschiedenisschrijvend wonderkind (15)'

Alex Kroes is al flink bezig met de toekomst van Ajax en de aankomende transferperiode. Naar verluidt is er ook interesse in Rafn Pálmason, een vijftienjarige aanvallende middenvelder die zaterdag de jongste doelpuntenmaker werd in de IJslandse competitie.

Pálmason stond zaterdag voor het eerst in de basis voor KR Reykjavik, die het op moest nemen tegen IBV Vestmannaeyjar. De thuisploeg uit de hoofdstad won overtuigend met 4-1 en binnen acht minuten had het jonge talent al een doelpunt achter zijn naam gezet. Daarmee schreef hij geschiedenis: Pálmason werd de jongste doelpuntenmaker ooit in de Besta deildin, de IJslandse competitie. Op zaterdag was hij 15 jaar en 33 dagen. Het betreffende doelpunt is hieronder te zien: na een aanname met rechts schiet de jongeling de bal knap met links in de kruising.

Voormalig Viaplay-commentator en journalist Orri Rafn Sigurdarson weet dat meerdere clubs de ontwikkeling van Pálmason volgen. Ook Ajax heeft interesse, schrijft Sigurdarson in een tweet.

LEES OOK: Maduro wijst naar Farioli bij vormcrisis Brobbey

Het IJslandse wonderkind is heel blij met de kansen die hij krijgt bij zijn huidige club. "Het is gewoon te gek. Het is een heel leuk team en iedereen vangt me heel goed op." Zijn debuut op het hoogste niveau vond Pálmason wel spannend. "Ik kreeg van mijn trainer te horen dat ik gewoon moedig moest zijn en mijn eigen ding moest doen."

Alexander Rafn Pálmason er yngsti markaskorari í sögu efstu deildar á Íslandi aðeins 15 ára og 33 daga gamall! 👏



KR - ÍBV | #bestadeildin pic.twitter.com/H7u1VpDpIH — Besta deildin (@bestadeildin) May 11, 2025

Alexander Rafn Pálmason er að sýna okkur í beinni hvers vegna lið eins og Ajax og fleiri stórlið í Evrópu eru að fylgjast með þessum 15 ára gamla wonderkid! pic.twitter.com/eggijmtWoV — Orri Rafn Sigurdarson (@OrriRafn) May 10, 2025

