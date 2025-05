Maduro wijst naar Farioli bij vormcrisis Brobbey

kent op persoonlijk vlak geen goed seizoen bij Ajax. De spits staat dit seizoen in alle competities pas op zeven treffers, terwijl hij afgelopen voetbaljaargang juist een van de betere was in een zwak Ajax. Volgens Hedwiges Maduro komt dit verschil door de manier waarop Francesco Farioli Ajax laat voetballen.

Brobbey wist zich vorig seizoen als een van de weinigen te onttrekken aan de malaise bij Ajax. In 43 wedstrijden in alle competities wist de bonkige spits 22 doelpunten te maken, terwijl hij ook elf assists gaf. Dit seizoen gaat het allemaal een stuk minder voor de achtvoudig international, terwijl Ajax juist wel weer goed draait. In 42 duels tot dusver kwam Brobbey slechts zeven keer tot scoren, terwijl hij ook vijf assists gaf.

Bij Goedemorgen Eredivisie geeft Maduro aan dat dit te wijten is aan de wijziging in het systeem bij Ajax met de komst van Farioli. “Speelt Brobbey met één tien of twee tienen? Met één tien heeft hij veel meer bewegingsruimte. Dan kan de tien diepgaan en hij in de bal komen, of hij gaat diep en de tien komt in de bal.”

Onder Farioli speelt Ajax meer met twee aanvallender ingestelde middenvelders, terwijl ook de flanken anders worden ingevuld. “Vorig jaar speelde hij iets meer met een buitenspeler aan de binnenkant en een back eroverheen”, gaat de clubloze trainer verder. “Nu speel je echt met twee buitenspelers aan de zijkant, twee tienen en een spits, dus het staat wat vaster.” Dat is niet de enige reden waardoor Brobbey moeite heeft. “Ajax speelt wat meer lokkend, maar vorig jaar was het meer direct. Brobbey is een spits die gelanceerd moet worden en dat werd hij vorig jaar iets vaker dan dit jaar. Dit jaar gaat de bal vooral door de as en dan naar de zijkant. Dan staat hij daar al.”

