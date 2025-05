Twintigvoudig Oranje-international benoemd tot ‘shock target’ Real Madrid

is het ‘shock target’ van Real Madrid, zo meldt The Sun zondagochtend. De eerste doelman van Brighton & Hove Albion en het Nederlands elftal moet in Madrid op termijn de vervanger worden van Thibaut Courtois.

Verbruggen maakte in de zomer van 2023 de overstap van Anderlecht naar Brighton en heeft zich in Engeland dit seizoen ontpopt tot onbetwiste nummer een. Ook in Oranje geniet de 22-jarige de voorkeur onder de lat van Ronald Koeman. De doelman ontwikkelt zich uitstekend, wat volgens The Sun ook bij Real Madrid is opgevallen.

In Estadio Santiago Bernabéu staat de 32-jarige Courtois momenteel nog onder de lat. Hoewel de Belg nog altijd op zeer hoog niveau presteert, is Real Madrid al voorzichtig bezig met zijn opvolging. Voor de lange termijn moet Verbruggen de plek onder de lat bij de Spaanse grootmacht over gaan nemen. Mocht de twintigvoudig international deze zomer de overstap maken naar Madrid, zal hij wel als reserve beginnen achter Courtois.

Om de komst van Verbruggen te realiseren, zal Real Madrid mogelijk afscheid gaan nemen van Andriy Lunin. De Oekraïner gold de afgelopen jaren als de vaste stand-in van Courtois. Toch blijft de vraag of Verbruggen zelf oren heeft naar een overstap naar de Spaanse hoofdstad, aangezien hij zijn rol als eerste doelman hiermee zou opgeven. Mocht de Nederlander vertrekken bij Brighton, zijn Caoimhin Kelleher van Liverpool en James Trafford van Burnley in beeld hem te vervangen.

